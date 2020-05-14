В ВСУ зафиксировали почти 10 новых заболеваний COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент лечатся от коронавируса 48 военных

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 13 мая, подтвердили восемь новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что среди новых пациентов двое были госпитализированы в больницы, остальные шесть - проходят лечение дома под наблюдением медиков.

"В учреждениях здравоохранения лечится - два человека (НВМКЦ "ГВКГ" - 1 работник ВС Украины, ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий). Шесть человек (Черновицкая область - 1 военнослужащий, Хмельницкая область - 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 1 работник ВС Украины, Харьковская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - сообщили в ВСУ.

По состоянию на утро 14 мая в ВСУ болеют коронавирусом 48 человек, 61 пациент уже выздоровел, 2 - умерли.

Напомним, в Украине зафиксировали рост динамики новых заболеваний коронавирусом. За прошлые сутки выявили 422 заболевания, что на 20 больше, чем днем ранее. Всего в стране заразились 16 847 человек.

Также сообщалось, что впервые с начала эпидемии в Украине количество выздоровевших пациентов от коронавируса превысило число новых зараженных. Как отметили в Минздраве, вылечились за сутки 427 человек.

Автор: Игорь Литвиненко