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В Украине третий день подряд фиксируют рост новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 09:04
В Украине третий день подряд фиксируют рост новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество зараженных коронавирусом в Украине растет

По состоянию на утро 15 мая в Украине фиксируют 17 330 случаев заражения COVID-19, за сутки заразились 483 человек. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны относительно распространения коронавируса в Украине.

Отметим, что после 12 мая, когда было выявлено 375 зараженных за сутки, начали фиксировать рост новых случаев COVID-19. В частности, 13 мая было 402 случая, 14 мая - 422, а сегодня, 15 мая, - 483 случая.

В Украине третий день подряд фиксируют рост новых случаев COVID-19

Ранее сообщалось, что уровень летальности от коронавируса в Украине составляет 2,7%. В Офисе президента отметили, что данный показатель является невысоким. Вчера количество тех, кто выздоровел от коронавируса, превысило число новых случаев инфицирования.

Напомним, в Министерстве иностранных дел отмечают, что возобновление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит прежде всего от динамики пандемии.

Также вчера Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для возобновления регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, главный санврач прогнозировал, что масочный режим в Украине может завершиться до конца этого лета, если будет наблюдаться снижение новых случаев инфицирования коронавирусом.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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