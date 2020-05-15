В Украине число зараженных коронавирусом превысило 17 тысяч: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Украине исследовано более 211 тыс. образцов методом ПЦР

В Украине зарегистрировано 17 330 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 674 (364 выздоровели);

Волынская обл. - 582 (142 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 791 (91 выздоровел);

Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);

Житомирская обл. - 538 (123 выздоровели);

Закарпатская обл. - 816 (128 выздоровели);

Запорожская обл. - 356 (160 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1188 (445 выздоровели);

г. Киев - 2068 (200 выздоровели);

Киевская обл. - 1094 (188 выздоровели);

Кировоградская обл. - 437 (300 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (17 поправились);

Львовская обл. - 942 (180 выздоровели);

Николаевская обл. - 228 (78 выздоровели);

Одесская обл. - 712 (43 выздоровели);

Полтавская обл. - 257 (163 выздоровели);

Ровенская обл. - 1074 (293 выздоровели);

Сумская обл. - 158 (85 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1060 (482 выздоровели);

Харьковская обл. - 757 (94 выздоровели);

Херсонская обл. - 167 (101 выздоровел);

Хмельницкая обл. - 222 (55 выздоровели);

Черкасская обл. - 350 (177 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2600 (511 выздоровели);

Черниговская обл. - 96 (19 выздоровели).

Как сообщается, на амбулаторном лечении находится 11 842 пациенты, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Напомним, в Украине за минувшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом COVID-19.

Вместе с тем, по состоянию на утро 15 мая в Украине за сутки фиксируют 483 случая заражения COVID-19. Отметим, что после 12 мая, когда было выявлено 375 зараженных за сутки, начали фиксировать рост новых случаев COVID-19. В частности, 13 мая было 402 случаи, 14 мая - 422.

Автор: Андрей Козловский