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В Украине от коронавируса умерли еще 20 человек: новый антирекорд недели

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 09:07
В Украине от коронавируса умерли еще 20 человек: новый антирекорд недели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами COVID-19 в стране стали уже 476 пациентов

В Украине за прошлые сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Таким образом за вчера зафиксировали наибольшее количество летальных случаев от коронавируса за неделю. Больше было зафиксировано за 7 мая - тогда умер 21 пациент. Общее количество жертв COVID-19 в Украине увеличилось до 476 человек.

Отметим, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний.

Также сообщалось, что в Винницкой области умер настоятель храма Украинской православной церкви Московского патриархата, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом. У священника был ряд сопутствующих заболеваний.

Ранее РБК-Украина писало, что в мире общее количество зафиксированных летальных исходов от коронавируса превысило отметку в 300 тысяч. Всего в мире заразились COVID-19 около 4,5 млн человек, и в то же время более 1,6 млн заболевших уже вылечились.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УкраинапреступленияКоронавирус
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