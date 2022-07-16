ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ за день уничтожили склад боеприпасов и базу оккупантов: названы пораженные цели

Новина українською →
Киев, Суббота 16 июля 2022 23:54
ВСУ за день уничтожили склад боеприпасов и базу оккупантов: названы пораженные цели Фото: ВСУ уничтожили склад боеприпасов и базу противника (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за день поразили две цели войск РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Так, близ Тореза в Чистяковом была уничтожена база российских военных. В Скарговке Луганской области точным ударом ВСУ разбили очередной склад с боеприпасами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки касаемо дальнобойных ракет для американской РСЗО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донбасс Вторжение России в Украину
NEWS
Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым
Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года