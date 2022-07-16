ЗСУ за день знищили склад боєприпасів і базу окупантів: названо уражені цілі

Українські військові за день вразили дві цілі військ РФ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука.

Так, поблизу Тореза в Чистяковому була знищена база російських військових. У Скаргівці Луганської області точним ударом ЗСУ розбили черговий склад з боєприпасами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в кінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.

Крім того, Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки стосовно далекобійних ракет для американської РСЗВ.

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