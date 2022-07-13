Украина ведет переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для HIMARS

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федора Вениславского в эфире телемарафона.

Как отметил Вениславский, сегодня на вооружении ВСУ есть ракеты, которые способны поражать на дистанции до 70 километров.

"На всех уровнях наше государство ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас мы имеем до 70 км, а в целом эти ракеты различной модификации способны поражать объекты врага на большей глубине. Поэтому, я думаю, что есть все шансы пробить это и получить дальнобойные ракеты", - заявил Вениславский.