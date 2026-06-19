Вступники отримали запрошення на ЄВІ та ЄФВВ: як дізнатися дату, час та місце іспиту

Учасники вступних випробувань до магістратури та аспірантури вже можуть отримати запрошення-перепустки із зазначенням дати, часу та місця проведення тестувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне: Старт видачі перепусток: Учасники вступних іспитів до магістратури та аспірантури (ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ) вже можуть завантажити запрошення-перепустки.

Учасники вступних іспитів до магістратури та аспірантури (ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ) вже можуть завантажити запрошення-перепустки. Суворі правила допуску: Для допуску до пункту тестування абітурієнт обов'язково повинен мати при собі екзаменаційний листок, документ, що посвідчує особу (паспорт), та роздруковане запрошення-перепустку.

Для допуску до пункту тестування абітурієнт обов'язково повинен мати при собі екзаменаційний листок, документ, що посвідчує особу (паспорт), та роздруковане запрошення-перепустку. Таємність графіків: Через безпекову ситуацію загальний графік іспитів та адреси пунктів тестування ніде публічно не оприлюднюються.

Через безпекову ситуацію загальний графік іспитів та адреси пунктів тестування ніде публічно не оприлюднюються. Тестування за кордоном: Для тих, хто складає ЄВІ або ЄФВВ за межами України, час початку іспиту в перепустці вказано за місцевим часом країни перебування, а не за київським.

Для тих, хто складає ЄВІ або ЄФВВ за межами України, час початку іспиту в перепустці вказано за місцевим часом країни перебування, а не за київським. Якщо два тести випали на один день: Якщо абітурієнт зареєструвався на два предмети ЄФВВ, які проходять одночасно в основну сесію, один із них він складатиме під час додаткової сесії.

Йдеться про єдиний вступний іспит (ЄВІ), єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Як повідомили в УЦОЯО, 19 червня запрошення-перепустки розмістили в особистих кабінетах учасників вступних випробувань.

Для отримання документа вступникам необхідно самостійно зайти до свого кабінету на сайті УЦОЯО та сформувати запрошення. За можливості його рекомендують роздрукувати.

Доступ до кабінету здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Учасникам, які ще не отримали екзаменаційний листок, радять звернутися до приймальної комісії закладу освіти, через який вони проходили реєстрацію.

Які документи потрібно взяти на тестування

Для допуску до пункту проведення вступних випробувань необхідно мати:

екзаменаційний листок;

документ, на підставі якого особу зареєстрували для участі у вступних випробуваннях;

запрошення-перепустку.

В УЦОЯО наголосили, що без цих документів вступника можуть не допустити до тестування.

Чому не оприлюднюють адреси та графіки

Через безпекову ситуацію Український центр оцінювання якості освіти не публікує інформацію про місця проведення тестувань в Україні на своїх офіційних ресурсах. Також цьогоріч не було оприлюднено загального графіка вступних випробувань.

Вступників закликають не розголошувати інформацію про дату, час та місце складання іспитів, оскільки це може вплинути на безпеку учасників.

Окремо в УЦОЯО звернули увагу, що для тих, хто проходитиме ЄВІ або ЄФВВ за кордоном, час у запрошеннях вказано за місцевим часом країни проведення тестування.

Що робити тим, хто обрав два тести на один день

Якщо вступник під час реєстрації обрав два предметні тести ЄФВВ, які проводяться одночасно під час основної сесії, один із них буде складатися під час додаткової сесії.

Інформацію про дату та місце проведення такого тестування УЦОЯО обіцяє розмістити в особистих кабінетах учасників не пізніше 26 липня.