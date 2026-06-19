Абитуриенты получили приглашения на ЕВЭ и ЕПВИ: как узнать дату, время и место экзамена

Участники вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру уже могут получить приглашения-пропуска с указанием даты, времени и места проведения тестирований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценки качества образования (УЦОКО).

Главное: Начало выдачи пропусков: Участники вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру (ЕВЭ, ЕПВИ и ЕВИ) уже могут скачать приглашения-пропуски.

Участники вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру (ЕВЭ, ЕПВИ и ЕВИ) уже могут скачать приглашения-пропуски. Строгие правила допуска: Для допуска в пункт тестирования абитуриент обязательно должен иметь при себе экзаменационный листок, документ, удостоверяющий личность (паспорт), и распечатанное приглашение-пропуск.

Для допуска в пункт тестирования абитуриент обязательно должен иметь при себе экзаменационный листок, документ, удостоверяющий личность (паспорт), и распечатанное приглашение-пропуск. Конфиденциальность расписаний: В связи с ситуацией в сфере безопасности общее расписание экзаменов и адреса пунктов тестирования нигде публично не обнародуются.

В связи с ситуацией в сфере безопасности общее расписание экзаменов и адреса пунктов тестирования нигде публично не обнародуются. Тестирование за рубежом: Для тех, кто сдает ЕВЭ или ЕПВИ за пределами Украины, время начала экзамена в пропуске указано по местному времени страны пребывания, а не по киевскому.

Для тех, кто сдает ЕВЭ или ЕПВИ за пределами Украины, время начала экзамена в пропуске указано по местному времени страны пребывания, а не по киевскому. Если два теста пришлись на один день: Если абитуриент зарегистрировался на два предмета ЕПВИ, которые проходят одновременно в основную сессию, один из них он будет сдавать во время дополнительной.

Речь идет о едином вступительном экзамене (ЕВЭ), едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и едином вступительном испытании по методологии научных исследований (ЕВИ).

Как сообщили в УЦОКО, 19 июня приглашения-пропуска были размещены в личных кабинетах участников вступительных экзаменов.

Для получения документа абитуриентам необходимо самостоятельно зайти в свой кабинет на сайте УЦОКО и сформировать приглашение. По возможности его рекомендуют распечатать.

Доступ к кабинету осуществляется по номеру экзаменационного листка и PIN-коду, указанному в нем. Участникам, которые еще не получили экзаменационный листок, рекомендуют обратиться в приемную комиссию учебного заведения, через которое они проходили регистрацию.

Какие документы нужно взять с собой на тестирование

Для допуска в пункт проведения вступительных экзаменов необходимо иметь:

экзаменационный листок;

документ, на основании которого лицо было зарегистрировано для участия во вступительных экзаменах;

приглашение-пропуск.

В УЦОКО подчеркнули, что без этих документов абитуриента могут не допустить к тестированию.

Почему не публикуют адреса и графики

В связи с ситуацией в сфере безопасности Украинский центр оценки качества образования не публикует информацию о местах проведения тестирований в Украине на своих официальных ресурсах. Также в этом году не был обнародован общий график вступительных экзаменов.

Абитуриентов призывают не разглашать информацию о дате, времени и месте сдачи экзаменов, поскольку это может повлиять на безопасность участников.

Отдельно в УЦОякО отметили, что для тех, кто будет сдавать ЕВЭ или ЕПВИ за рубежом, время в приглашениях указано по местному времени страны проведения тестирования.

Что делать тем, кто выбрал два теста на один день

Если абитуриент при регистрации выбрал два предметных теста ЕПВИ, которые проводятся одновременно во время основной сессии, один из них будет сдаваться во время дополнительной сессии.

Информацию о дате и месте проведения такого тестирования УЦОКО обещает разместить в личных кабинетах участников не позднее 26 июля.