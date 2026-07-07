Вступникам треба терміново зареєструватись на творчий конкурс і співбесіду: коли дедлайн

Декому з абітурієнтів, які планують вступ на бакалаврат, обов'язково потрібно скласти творчий конкурс або пройти співбесіду. Проте для реєстрації на них залишилось критично мало часу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України у Facebook.

Головне: Творчий конкурс або конкурс здібностей : потрібен тим, хто вступає на творчі, мистецькі, архітектурні та спортивні спеціальності.

: потрібен тим, хто вступає на творчі, мистецькі, архітектурні та спортивні спеціальності. Співбесіда : потрібна окремим категоріям вступників (замість НМТ), якщо вони мають право на пільги чи спецумови.

: потрібна окремим категоріям вступників (замість НМТ), якщо вони мають право на пільги чи спецумови. Дедлайн для бюджету : реєстрація триває до 10 липня (18:00).

: реєстрація триває до 10 липня (18:00). Дедлайн для контракту : реєстрація триває до 25 липня (18:00).

: реєстрація триває до 25 липня (18:00). Як зареєструватись: онлайн, через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО.

Кому потрібно реєструватись на творчий конкурс

Згідно з інформацією МОН, реєстрація на творчі конкурси або конкурс здібностей - для вступу на бакалаврат - потрібна лише тим абітурієнтам, які вступають:

на творчі спеціальності;

на мистецькі спеціальності;

на архітектурні спеціальності;

на спортивні спеціальності.

Кому потрібно реєструватись на співбесіду

Реєстрація на співбесіду потрібна окремим категоріям вступників, які мають право складати співбесіду замість національного мультипредметного тесту (НМТ).

Йдеться, зокрема, про вступників:

із пільгами;

зі спеціальними умовами вступу.

"Якщо ви не маєте пільг, а обрані вами спеціальності не передбачають конкурсів, очікуйте початку періоду подання заяв на вступ (з 19 липня)", - наголосили в МОН.

Кому потрібно реєструватись на творчий конкурс чи співбесіду (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Кому та до якого числа потрібно зареєструватись

У МОН нагадали, що графік реєстрації на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бакалаврат різниться для тих, хто планує потрапити на бюджет і тих, хто розраховує лише на контракт.

Так, реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет і контракт:

розпочалась у п'ятницю, 3 липня;

завершується у п'ятницю, 10 липня (до 18:00).

Тим часом реєстрація для вступу лише на контракт:

розпочалась у п'ятницю, 3 липня;

завершується в суботу, 25 липня (до 18:00).

Графік реєстрації на творчі конкурси чи співбесіди для вступу на бакалаврат (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Як зареєструватись на творчий конкурс чи співбесіду

Для того, щоб зареєструватися на творчі конкурси чи співбесіди для вступу на бакалаврат, необхідно скористатись електронним кабінетом вступника в ЄДЕБО (https://vstup.edbo.gov.ua).

Варто зауважити, що ЄДЕБО - це Єдина державна електронна база з питань освіти.

У ній зберігаються дані про суб'єкти освітньої діяльності, атестати, результати тестувань (НМТ/ЗНО) та студентські квитки.

Реєструватись потрібно через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО (інфографіка: facebook.com/UAMON)

В цілому особисті електронні кабінети вступників в ЄДЕБО працюють з 25 червня до 15 жовтня 2026 року.