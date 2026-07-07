Абитуриентам нужно срочно зарегистрироваться на творческий конкурс и собеседование: когда дедлайн

Некоторым из абитуриентов, которые планируют поступление на бакалавриат, обязательно нужно сдать творческий конкурс или пройти собеседование. Однако для регистрации на них осталось критически мало времени.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Главное: Творческий конкурс или конкурс способностей : нужен тем, кто поступает на творческие, художественные, архитектурные и спортивные специальности.

: нужен тем, кто поступает на творческие, художественные, архитектурные и спортивные специальности. Собеседование : необходимо отдельным категориям поступающих (вместо НМТ), если они имеют право на льготы или спецусловия.

: необходимо отдельным категориям поступающих (вместо НМТ), если они имеют право на льготы или спецусловия. Дедлайн для бюджета : регистрация длится до 10 июля (18:00).

: регистрация длится до 10 июля (18:00). Дедлайн для контракта : регистрация длится до 25 июля (18:00).

: регистрация длится до 25 июля (18:00). Как зарегистрироваться: онлайн через электронный кабинет поступающего в ЕГЭБО.

Кому нужно зарегистрироваться на творческий конкурс

Согласно информации МОН, регистрация на творческие конкурсы или конкурс способностей - для поступления на бакалавриат - нужна лишь тем абитуриентам, которые поступают:

на творческие специальности;

на художественные специальности;

на архитектурные специальности;

на спортивные специальности.

Кому нужно регистрироваться на собеседование

Регистрация на собеседование требуется отдельным категориям поступающих, которые имеют право проходить собеседование вместо национального мультипредметного теста (НМТ).

Речь идет, в частности, о поступающих:

со льготами;

со специальными условиями поступления.

"Если у вас нет льгот, а выбранные вами специальности не предусматривают конкурсов, ожидайте начала периода подачи заявлений на поступление (с 19 июля)", - подчеркнули в МОН.

Кому нужно зарегистрироваться на творческий конкурс или собеседование (инфографика: facebook.com/UAMON)

Кому и до какого числа нужно зарегистрироваться

В МОН напомнили, что график регистрации на творческие конкурсы и собеседования для поступления на бакалавриат отличается для тех, кто планирует попасть на бюджет и тех, кто рассчитывает только на контракт.

Так, регистрация на творческие конкурсы и собеседования для поступления на бюджет и контракт:

началась в пятницу, 3 июля;

завершается в пятницу, 10 июля (до 18:00).

Между тем регистрация для поступления только на контракт:

началась в пятницу, 3 июля;

завершается в субботу, 25 июля (до 18:00).

График регистрации на творческие конкурсы или собеседования для поступления на бакалавриат (инфографика: facebook.com/UAMON)

Как зарегистрироваться на творческий конкурс или собеседование

Для того чтобы зарегистрироваться на творческие конкурсы или собеседования для поступления на бакалавриат, необходимо воспользоваться электронным кабинетом поступающего в ЕГЭБО (https://vstup.edbo.gov.ua).

Стоит отметить, что ЕГЭБО - это Единая государственная электронная база по вопросам образования.

В ней хранятся данные о субъектах образовательной деятельности, аттестатах, результатах тестирований (НМТ/ВНО) и студенческих билетах.

Регистрироваться нужно через электронный кабинет поступающего в ЕГЭБО (инфографика: facebook.com/UAMON)

В целом личные электронные кабинеты поступающих в ЕГЭБО работают с 25 июня по 15 октября 2026 года.