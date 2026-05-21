Вступна кампанія 2026: які документи потрібні для подачі заяви до вишу

У 2026 році правила прийому абітурієнтів зазнали важливих оновлень. Переважна більшість вступників подаватиме заяви виключно в дистанційному форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Вступна кампанія у 2026 році триватиме з 1 липня до 15 жовтня. Для створення кабінету вступника на сайті ЄДЕБО необхідно заповнити онлайн-форму, вказавши такі дані:
В особистому кабінеті обов’язково потрібно завантажити кольорове фото (розміром до 1 Мб у форматі .jpg, 3х4) та актуальні номери телефонів у міжнародному форматі. Змінити ці дані можна лише до моменту подання першої заяви.
Вступники, які мають право на спеціальні умови (пільги), повинні перевірити наявність своїх документів у державних реєстрах.
Якщо відповідних паперів у реєстрах немає, абітурієнт має до подання першої заяви звернутися до приймальної комісії будь-якого вишу (особисто або електронною поштою).
Це необхідно для того, щоб заклади освіти внесли скановані копії документів до системи ЄДЕБО та створили картку фізичної особи.
Подача документів у паперовому вигляді (особисто або дистанційно з накладанням КЕП) дозволена лише за неможливості створити електронний кабінет. Це стосується:
Нагадаємо, що цей перелік документів є базовим. Конкретні заклади освіти можуть мати додаткові внутрішні вимоги, тому абітурієнтам рекомендують заздалегідь уточнювати деталі в приймальних комісіях обраних університетів.
