UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Вступна кампанія 2026: які документи потрібні для подачі заяви до вишу

08:00 21.05.2026 Чт
3 хв
Як багато заяв на вступ можна подати цьогоріч?
aimg Василина Копитко
Вступна кампанія 2026 стартує 1 липня (фото: Getty Images)

У 2026 році правила прийому абітурієнтів зазнали важливих оновлень. Переважна більшість вступників подаватиме заяви виключно в дистанційному форматі.

Головне:

  • Більшість абітурієнтів подають заяви виключно в електронній формі через ЄДЕБО.
  • Дозволено подати до 5 заяв на бюджет та до 5 заяв на контрактну форму навчання.
  • Електронні кабінети реєструються на офіційному порталі vstup.edbo.gov.ua.
  • Паперові заяви залишаються доступними лише для іноземців та окремих пільгових категорій.

Як зареєструвати електронний кабінет

Вступна кампанія у 2026 році триватиме з 1 липня до 15 жовтня. Для створення кабінету вступника на сайті ЄДЕБО необхідно заповнити онлайн-форму, вказавши такі дані:

  • Логін: адреса особистої електронної пошти, до якої ви маєте постійний доступ.
  • Пароль: для подальшого входу.
  • Документ про освіту: серія та номер атестата чи диплома.
  • Сертифікати тестів: номер, PIN-код та рік отримання результатів НМТ (або екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ).
  • Посвідчення особи: серія та номер паспорта або РНОКПП (ідентифікаційний код) - для тих, хто не має сертифіката НМТ.

В особистому кабінеті обов’язково потрібно завантажити кольорове фото (розміром до 1 Мб у форматі .jpg, 3х4) та актуальні номери телефонів у міжнародному форматі. Змінити ці дані можна лише до моменту подання першої заяви.

Перелік документів для пільговиків

Вступники, які мають право на спеціальні умови (пільги), повинні перевірити наявність своїх документів у державних реєстрах.

Якщо відповідних паперів у реєстрах немає, абітурієнт має до подання першої заяви звернутися до приймальної комісії будь-якого вишу (особисто або електронною поштою).

Це необхідно для того, щоб заклади освіти внесли скановані копії документів до системи ЄДЕБО та створили картку фізичної особи.

Хто може подати заяву в паперовій формі

Подача документів у паперовому вигляді (особисто або дистанційно з накладанням КЕП) дозволена лише за неможливості створити електронний кабінет. Це стосується:

  • іноземців та осіб без громадянства (окрім тих, хто має посвідку на постійне проживання);
  • вступників з іноземними документами про освіту;
  • власників старих документів про освіту, виданих до запровадження фотополімерних технологій;
  • абітурієнтів, які мають технічні розбіжності в даних ЄДЕБО (помилки у прізвищі, даті народження тощо) - у цьому випадку кабінет реєструється через консультаційні центри вишів.

Нагадаємо, що цей перелік документів є базовим. Конкретні заклади освіти можуть мати додаткові внутрішні вимоги, тому абітурієнтам рекомендують заздалегідь уточнювати деталі в приймальних комісіях обраних університетів.

Читайте також про те, що цьогоріч кількість бажаючих скласти НМТ зросла. 355 371 людина успішно пройшла реєстрацію та отримала сертифікат для участі в тестуванні.

Раніше ми писали про те, де учасники НМТ-2026 можуть дізнатись про місце і час тестування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вступна кампаніяДокументиОсвіта в УкраїніВиші