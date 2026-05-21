RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Вступительная кампания 2026: какие документы нужны для подачи заявления в вуз

08:00 21.05.2026 Чт
3 мин
Как много заявлений на поступление можно подать в этом году?
aimg Василина Копытко
Вступительная кампания 2026 года стартует 1 июля (фото: Getty Images)

В 2026 году правила приема абитуриентов существенно изменились. Подавляющее большинство поступающих будет подавать заявления исключительно в дистанционном формате.

Главное:

  • Большинство абитуриентов подают заявления исключительно в электронной форме через ЕГЭБО.
  • Разрешено подать до 5 заявлений на бюджет и до 5 заявлений на контрактную форму обучения.
  • Электронные кабинеты регистрируются на официальном портале vstup.edbo.gov.ua.
  • Бумажные заявления остаются доступными только для иностранцев и отдельных льготных категорий.

Как зарегистрировать электронный кабинет

Вступительная кампания в 2026 году продлится с 1 июля по 15 октября. Для создания кабинета абитуриента на сайте ЕГЭБО необходимо заполнить онлайн-форму, указав следующие данные:

  • Логин: адрес личной электронной почты, к которой вы имеете постоянный доступ.
  • Пароль: для дальнейшего входа.
  • Документ об образовании: серия и номер аттестата или диплома.
  • Сертификаты тестов: номер, PIN-код и год получения результатов НМТ (или экзаменационного листа ЕВИ/ЕФВВ).
  • Удостоверение личности: серия и номер паспорта или РНОКПП (идентификационный код) - для тех, кто не имеет сертификата НМТ.

В личном кабинете обязательно нужно загрузить цветное фото (размером до 1 Мб в формате .jpg, 3х4) и актуальные номера телефонов в международном формате. Изменить эти данные можно только до момента подачи первого заявления.

Перечень документов для льготников

Поступающие, которые имеют право на специальные условия (льготы), должны проверить наличие своих документов в государственных реестрах.

Если соответствующих бумаг в реестрах нет, абитуриент должен до подачи первого заявления обратиться в приемную комиссию любого вуза (лично или по электронной почте).

Это необходимо для того, чтобы учебные заведения внесли сканированные копии документов в систему ЕГЭБО и создали карточку физического лица.

Кто может подать заявление в бумажной форме

Подача документов в бумажном виде (лично или дистанционно с наложением КЭП) разрешена только при невозможности создать электронный кабинет. Это касается:

  • иностранцев и лиц без гражданства (кроме тех, кто имеет вид на жительство);
  • поступающих с иностранными документами об образовании;
  • владельцев старых документов об образовании, выданных до введения фотополимерных технологий;
  • абитуриентов, которые имеют технические расхождения в данных ЕГЭБО (ошибки в фамилии, дате рождения и т.д.) - в этом случае кабинет регистрируется через консультационные центры вузов.

Напомним, что этот перечень документов является базовым. Конкретные учебные заведения могут иметь дополнительные внутренние требования, поэтому абитуриентам рекомендуют заранее уточнять детали в приемных комиссиях выбранных университетов.

Читайте также о том, что в этом году количество желающих сдать НМТ возросло. 355 371 человек успешно прошел регистрацию и получил сертификат для участия в тестировании.

Ранее мы писали о том, где участники НМТ-2026 могут узнать о месте и времени тестирования.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вступительная кампанияДокументыОбразование в УкраинеВузы