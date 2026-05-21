Вступительная кампания 2026: какие документы нужны для подачи заявления в вуз

В 2026 году правила приема абитуриентов существенно изменились. Подавляющее большинство поступающих будет подавать заявления исключительно в дистанционном формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Вступительная кампания в 2026 году продлится с 1 июля по 15 октября. Для создания кабинета абитуриента на сайте ЕГЭБО необходимо заполнить онлайн-форму, указав следующие данные:
В личном кабинете обязательно нужно загрузить цветное фото (размером до 1 Мб в формате .jpg, 3х4) и актуальные номера телефонов в международном формате. Изменить эти данные можно только до момента подачи первого заявления.
Поступающие, которые имеют право на специальные условия (льготы), должны проверить наличие своих документов в государственных реестрах.
Если соответствующих бумаг в реестрах нет, абитуриент должен до подачи первого заявления обратиться в приемную комиссию любого вуза (лично или по электронной почте).
Это необходимо для того, чтобы учебные заведения внесли сканированные копии документов в систему ЕГЭБО и создали карточку физического лица.
Подача документов в бумажном виде (лично или дистанционно с наложением КЭП) разрешена только при невозможности создать электронный кабинет. Это касается:
Напомним, что этот перечень документов является базовым. Конкретные учебные заведения могут иметь дополнительные внутренние требования, поэтому абитуриентам рекомендуют заранее уточнять детали в приемных комиссиях выбранных университетов.
Читайте также о том, что в этом году количество желающих сдать НМТ возросло. 355 371 человек успешно прошел регистрацию и получил сертификат для участия в тестировании.
Ранее мы писали о том, где участники НМТ-2026 могут узнать о месте и времени тестирования.