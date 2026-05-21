Вступительная кампания 2026: какие документы нужны для подачи заявления в вуз

Главное: Большинство абитуриентов подают заявления исключительно в электронной форме через ЕГЭБО.

через ЕГЭБО. Разрешено подать до 5 заявлений на бюджет и до 5 заявлений на контрактную форму обучения.

обучения. Электронные кабинеты регистрируются на официальном портале vstup.edbo.gov.ua.

Бумажные заявления остаются доступными только для иностранцев и отдельных льготных категорий.

Как зарегистрировать электронный кабинет

Вступительная кампания в 2026 году продлится с 1 июля по 15 октября. Для создания кабинета абитуриента на сайте ЕГЭБО необходимо заполнить онлайн-форму, указав следующие данные:

Логин: адрес личной электронной почты, к которой вы имеете постоянный доступ.

адрес личной электронной почты, к которой вы имеете постоянный доступ. Пароль: для дальнейшего входа.

для дальнейшего входа. Документ об образовании: серия и номер аттестата или диплома.

серия и номер аттестата или диплома. Сертификаты тестов: номер, PIN-код и год получения результатов НМТ (или экзаменационного листа ЕВИ/ЕФВВ).

номер, PIN-код и год получения результатов НМТ (или экзаменационного листа ЕВИ/ЕФВВ). Удостоверение личности: серия и номер паспорта или РНОКПП (идентификационный код) - для тех, кто не имеет сертификата НМТ.

В личном кабинете обязательно нужно загрузить цветное фото (размером до 1 Мб в формате .jpg, 3х4) и актуальные номера телефонов в международном формате. Изменить эти данные можно только до момента подачи первого заявления.

Перечень документов для льготников

Поступающие, которые имеют право на специальные условия (льготы), должны проверить наличие своих документов в государственных реестрах.

Если соответствующих бумаг в реестрах нет, абитуриент должен до подачи первого заявления обратиться в приемную комиссию любого вуза (лично или по электронной почте).

Это необходимо для того, чтобы учебные заведения внесли сканированные копии документов в систему ЕГЭБО и создали карточку физического лица.

Кто может подать заявление в бумажной форме

Подача документов в бумажном виде (лично или дистанционно с наложением КЭП) разрешена только при невозможности создать электронный кабинет. Это касается:

иностранцев и лиц без гражданства (кроме тех, кто имеет вид на жительство);

поступающих с иностранными документами об образовании;

владельцев старых документов об образовании, выданных до введения фотополимерных технологий;

абитуриентов, которые имеют технические расхождения в данных ЕГЭБО (ошибки в фамилии, дате рождения и т.д.) - в этом случае кабинет регистрируется через консультационные центры вузов.

Напомним, что этот перечень документов является базовым. Конкретные учебные заведения могут иметь дополнительные внутренние требования, поэтому абитуриентам рекомендуют заранее уточнять детали в приемных комиссиях выбранных университетов.