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Вступил в силу закон для улучшения инвестклимата в Украине

Новости » Политика    17.10.2019 - 09:02
Вступил в силу закон для улучшения инвестклимата в Украине
Иллюстративное фото (flickr.com)

Однако некоторые нормы документа вступят в силу позже

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" в четверг, 17 октября, вступил в силу. Так, в среду, 16 октября, он был опубликован в издании "Голос Украины".

Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины. Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. Так, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Он отменяется с 2021 года.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме: пункта 3 раздела I настоящего закона, который вступает в силу через месяц со дня опубликования настоящего закона; пунктов 10-13 раздела I настоящего закона, которые вступают в силу с 1 января 2020 года; подпунктов 1-7 пункта 18 раздела I настоящего закона, которые вступают в силу через пять месяцев со дня опубликования настоящего закона", - подчеркивается в тексте документа.

Напомним, в среду законопроект был опубликован, а 11 октября его подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 27 сентября спикер ВР Дмитрий Разумков передал законопроект на подпись Зеленскому.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада приняла во втором чтении закон для улучшения инвестклимата в Украине 20 сентября. А за основу данный закон нардепы одобрили 11 сентября. Тогда проект поддержали 290 нардепов.

Опубликован закон для улучшения инвестклимата в Украине Зеленский подписал закон о "сплите"
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