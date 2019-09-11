Рада приняла за основу закон для улучшения инвестклимата в Украине

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект определен президентом как неотложный

Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №1059 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине", который определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за основу проект поддержали 290 нардепов. Также депутаты одобрили сокращенную процедуру подготовки закона ко второму чтению.

Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Предлагается внести изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование.

Отметим, в сфере строительства предлагается отменить обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта.

Также предусматривается отменить обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.

Напомним, в июле показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился до уровня 2016 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об улучшении инвестиционного климата в Украине". Законом предусматривается администрирование всех баз данных Министерством финансов или госпредприятием при Минфине (вместо Государственной фискальной службы) и внедрение ведения единой базы индивидуальных налоговых консультаций на сайте ГФС.