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Опубликован закон для улучшения инвестклимата в Украине

Новости » Политика    16.10.2019 - 17:16
Опубликован закон для улучшения инвестклимата в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

Закон вступит в силу в четверг

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" в среду, 16 октября, опубликован в издании "Голос Украины". Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, избранным в результате комплексной оценки соответствию законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. Так, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Он отменяется с 2021 года.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме: пункта 3 раздела I настоящего закона, который вступает в силу через месяц со дня опубликования настоящего закона; пунктов 10-13 раздела I настоящего закона, которые вступают в силу с 1 января 2020 года; подпунктов 1-7 пункта 18 раздела I настоящего закона, которые вступают в силу через пять месяцев со дня опубликования настоящего закона", - подчеркивается в тексте закона.

Напомним, 11 октября проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 27 сентября спикер ВР Дмитрий Разумков передал законопроект на подпись главе государства.

Рада приняла во втором чтении закон для улучшения инвестклимата в Украине 20 сентября. А за основу данный закон нардепы одобрили 11 сентября. Тогда проект поддержали 290 нардепов.

Отметим, в июле показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился до уровня 2016 года.

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