Рада приняла закон для улучшения инвестклимата в Украине

Фото: Верховная рада (twitter.com/verkhovna_rada)

В сфере строительства предлагается отменить обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1059 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно стимулирование инвестиционной деятельности в Украине", который определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 272 депутата Рады.

Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины за отдельными направлениями, избранными в результате комплексной оценки соответствию законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Предполагается внести изменения в ряд законодательных актов, содержащих устаревшее и неэффективное регулирование.

Отметим, в сфере строительства предлагается отменить обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Паевой взнос отменяется с 2021 года.

В 2020 году действует переходный период, во время которого устанавливается фиксированная одинаковая ставка долевого участия. Размер долевого участия составляет (если меньший размер не установлен решением органа местного самоуправления, действующим на день вступления в силу этим законом):

для нежилых зданий и сооружений - 4 процента общей сметной стоимости строительства объекта;

для жилых домов - 2 процента стоимости строительства объекта, рассчитывается согласно основных показателей опосредованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины, утвержденных центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную жилищную политику и политику в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Также предполагается отменить обязательное проведение экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, которые передаются в залог.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября Верховная рада приняла за основу законопроект №1059 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине". Тогда проект поддержали 290 нардепов. Также депутаты одобрили сокращенную процедуру подготовки закона ко второму чтению.

Отметим, в июле показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился к уровню 2016 года.

Напомним, 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшение инвестиционного климата в Украине". Законом предусматривается администрирование всех баз данных Мінфінансів или госпредприятием при Минфине (вместо Государственной фискальной службы) и внедрения ведения единой базы индивидуальных налоговых консультаций на сайте ГФС.