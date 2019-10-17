Набув чинності закон для поліпшення інвестклімату в Україні

Ілюстративне фото (flickr.com)

Однак деякі норми документа набудуть чинності пізніше

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" у четвер, 17 жовтня, набув чинності. Так, у середу, 16 жовтня, він був опублікований у виданні "Голос України".

Метою документа є поліпшення інвестиційного клімату України. Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів, які містять застаріле та неефективне регулювання. Так, у сфері будівництва скасовується обов'язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. Він скасовується з 2021 року.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, крім: пункту 3 розділу I цього закону, який набирає чинності через місяць з дня опублікування цього закону; пунктів 10-13 розділу I цього закону, які набирають чинності з 1 січня 2020 року; підпунктів 1-7 пункту 18 розділу I цього закону, які набирають чинності через п'ять місяців з дня опублікування цього закону", - підкреслюється у тексті документа.

Нагадаємо, в середу законопроект був опублікований, а 11 жовтня його підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 27 вересня спікер ВР Дмитро Разумков передав законопроект на підпис Зеленському.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада прийняла в другому читанні закон для поліпшення інвестклімату в Україні 20 вересня. А за основу даний закон нардепи схвалили 11 вересня. Тоді проект підтримали 290 нардепів.