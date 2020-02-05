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Вступил в силу закон о назначении руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО

Новости » Политика     05.02.2020 - 09:37
Вступил в силу закон о назначении руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ во вторник был опубликован в издании "Голос Украины"

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о сохранении культурных ценностей)" вступил в силу в среду, 5 февраля. Ранее он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Отмечается, что Кабинет министров Украины в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего закона должны привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом, а также обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.

Так, документом предусмотрено на законодательном уровне урегулировать назначение на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры, государственных и коммунальных музеев, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополь, с целью обеспечения сохранения национального культурного наследия и национального достояния украинского народа.

Напомним, Верховная рада одобрила данный закон во втором чтении 14 января.

30 октября прошлого года Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сохранения культурных ценностей)". Тогда документ поддержали 240 парламентариев.

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