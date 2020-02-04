Опубликован закон о назначении руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Законом внесены изменения в имущественные права музеев

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о сохранении культурных ценностей)" был опубликован во вторник, 4 февраля. Документ обнародован в издании "Голос Украины".

Так, законом предусмотрено законодательно урегулировать назначение на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры, государственных и коммунальных музеев, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополь, с целью обеспечения сохранения национального культурного наследия и национального достояния украинского народа.

В частности, законом изменены полномочия по управлению коммунальной собственностью соответствующих территорий и полномочия сельского, поселкового, городского глав, а также внесены изменения в имущественные права музеев.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, парламент одобрил данный закон во втором чтении 14 января.

Так. 30 октября 2019 года Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сохранения культурных ценностей)". Тогда законопроект поддержали 240 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров решил упростить регистрацию фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях Донбасса. Для урегулирования процедуры рассмотрения документов Кабмин принял необходимое постановление.