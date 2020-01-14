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Рада урегулировала назначение руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО

Новости » Политика     14.01.2020 - 19:14
Рада урегулировала назначение руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Законом внесены изменения в имущественные права музеев

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о сохранении культурных ценностей)", передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предусмотрено законодательно урегулировать назначения на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры, государственных и коммунальных музеев, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополь, с целью обеспечения сохранения национального культурного наследия и национального достояния украинского народа.

В частности, законом изменены полномочия по управлению коммунальной собственностью соответствующих территорий и полномочия сельского, поселкового, городского глав, а также внесены изменения в имущественные права музеев.

Напомним, 30 октября 2019 года Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сохранения культурных ценностей)". Тогда законопроект поддержали 240 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров решил упростить регистрацию фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях Донбасса. Для урегулирования процедуры рассмотрения документов Кабмин принял необходимое постановление.

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