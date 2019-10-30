Рада планирует урегулировать назначение руководителей госучреждений культуры в ОРДЛО

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За документ проголосовали 240 нардепов

Верховная рада Украины в среду, 30 октября, приняла за основу в первом чтении законопроект №2187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сохранения культурных ценностей)". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, законопроект поддержали 240 народных депутатов.

Законопроектом предлагается законодательно урегулировать назначения на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры, государственных и коммунальных музеев, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополь, с целью обеспечения сохранения национального культурного наследия и национального достояния украинского народа

Также планируется изменить полномочия по управлению коммунальной собственностью соответствующих территорий и полномочия сельского, поселкового, городского председателя и внести изменения в имущественные права музеев, определив главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций на указанных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины решил упростить регистрацию фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях Донбасса. Для урегулирования процедуры рассмотрения документов Кабмин принял необходимое постановление.