Вступ заради відстрочки: у Раді заявили про намір закрити освітні "лазівки" для ухилянтів

Освіта як спосіб ухилення

За словами Бабака, вступна кампанія 2023 року показала серйозну проблему - навчання на бакалавраті та в аспірантурі часто використовували не за прямим призначенням.

"Під виглядом здобуття освіти її намагалися використати як спосіб відтермінування виконання військового обов’язку", - зазначив він.

У відповідь на це у 2023 році було запроваджено низку рішень, які стали запобіжниками для зловживань. Їхню ефективність, за словами голови комітету, підтвердили результати вступних кампаній 2024-2025 років.

Новий тренд серед чоловіків 25+

Водночас аналіз останніх двох років виявив нову тенденцію - різке зростання зацікавленості фаховою передвищою освітою серед чоловіків віком 25 років і старше.

"У 2024 році найбільше чоловіків 25+ вступили саме на рівень фахової передвищої освіти - 55 581 особа. У 2025 році ця закономірність збереглася, але вже меншою мірою - 24 819 вступників", - повідомив Бабак.

Таким чином, після обмежень на бакалавраті та в аспірантурі частина вступників переорієнтувалася на інший рівень освіти.

Правила переглянуть разом із оборонним комітетом

Голова профільного комітету наголосив, що освіта має використовуватися за призначенням, а не як інструмент уникнення обов’язків у воєнний час.

"Ми працюємо разом із Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки, щоб обмежити будь-які можливості для ухилення перед виконанням військового обов’язку", - заявив Бабак.

За його словами, йдеться про системний перегляд правил і закриття можливих лазівок, водночас із збереженням балансу між правом на освіту та відповідальністю громадян в умовах воєнного стану.

Що це означає

Очікується, що нові підходи можуть торкнутися правил вступу, форми навчання та умов надання відстрочки. Деталі рішень наразі опрацьовуються, однак у парламенті наголошують: мета - не обмежити доступ до освіти, а унеможливити її використання як механізму ухилення від військового обов’язку.