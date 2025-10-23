Чоловіки 25+ менше йдуть в магістратуру та аспірантуру? У МОН поділились статистикою вступу
У 2025 році значно скоротилася кількість вступників до магістратури, особливо за контрактом. Особливо помітне зменшення спостерігається серед чоловіків віком понад 25 років, які вступають на аспірантуру.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".
Менше заяв на магістратуру
Порівняно з минулим роком, кількість чоловіків 25+ у магістратурі зменшилася на 15,5 тисячі осіб:
- у 2025 році на магістратуру подали понад 217 тисяч заяв, тоді як у 2024-му їх було понад 280 тисяч;
- зараховано на навчання понад 97 тисяч майбутніх магістрів (у 2024 році - понад 125 тисяч).
"Ми повертаємось до нормального рівня вступників на магістратуру - все менше людей 25+ залишаються без освіти. А ті, хто вступили заради відтермінування у 2022–2023 роках, вже завершили навчання і можуть бути мобілізовані", - зазначив Трофименко.
Аспірантура: різке падіння чоловіків
У аспірантурі цього року помітне сильне скорочення частки чоловіків віком понад 25 років - на 70%.
- на бюджетній денній формі (з відстрочкою від мобілізації) зараховано 4643 особи;
- на контракт - 1119 осіб (заочники та іноземці).
Водночас частка жінок збільшилася удвічі: зараз вона становить 18,5% проти 9,5% минулого року.
Загалом на бюджет зарахували 2291 особу віком понад 25 років, з яких 1998 - чоловіки.
"Ми бачимо, що аспірантура вирівнялася і збалансувалася з цифрами до повномасштабного вторгнення, і це дуже правильно", - додав Трофименко.
Додамо, що "бум" на вступ у магістратуру та аспірантуру спостерігався у попередні роки серед чоловіків у віці 25+, бо навчання давало право на відстрочку від мобілізації. Зараз її мають лише ті, хто вступив на державну форму навчання.
Читайте також про те, що 20 жовтня в Україні закінчилась вступна кампанія 2025. Цьогоріч кількість студентів зменшилася на всіх рівнях освіти, крім бакалаврату. На перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч осіб, магістратуру - понад 93 тисячі, аспірантуру - майже 4,7 тисячі, а до коледжів - 147 тисяч.
Раніше ми писали про те, що понад 300 українських університетів набрали менше тисячі першокурсників, найбільший недобір у приватних закладах. Лише 48 вишів отримали понад тисячу рекомендацій до зарахування.