ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Військовий облік для 17-річних: у ТЦК пояснили, коли і як ставати у 2026 році

Вівторок 23 грудня 2025 10:45
UA EN RU
Військовий облік для 17-річних: у ТЦК пояснили, коли і як ставати у 2026 році 17-річним юнакам на військовий облік потрібно стати з 1 січня по 31 липня 2026 року (фото: zoda gov ua)
Автор: Василина Копитко

Щороку з 1 січня по 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників. Це обов’язкова процедура, яка не означає автоматичний призов на службу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Чернігівського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Як стати на військовий облік

Стати на облік можна двома способами - онлайн або особисто.

Онлайн через застосунок "Резерв+" - для цього потрібно пройти електронну ідентифікацію за допомогою Дія.Підпису або BankID та оновити персональні дані. Такий спосіб не потребує відвідування територіального центру комплектування та є найшвидшим.

Особисто в ТЦК та СП - у разі особистого звернення необхідно з’явитися до територіального центру комплектування з пакетом документів.

Чи означає облік призов

Постановка на військовий облік не є призовом на військову службу. Йдеться про офіційну реєстрацію, яка потрібна державі для ведення військового обліку та планування.

Хто не підлягає обліку

Військовий облік не проводиться щодо осіб, які:

  • відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
  • перебувають під примусовими заходами медичного характеру.

Поважні причини неявки

До поважних причин неявки на військовий облік належать:

  • хвороба або перебування на стаціонарному лікуванні;
  • наслідки стихійного лиха (пожежа, повінь, буря тощо);
  • проживання або перебування на тимчасово окупованій території;
  • перебування в зоні бойових дій;
  • інші обставини, підтверджені документально (зокрема догляд за тяжкохворим родичем).

Які документи потрібні для ТЦК

Для особистого візиту до ТЦК та СП необхідно мати:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • довідку ВПО (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документ про освіту;
  • довідку з місця навчання або роботи;
  • 4 фотокартки розміром 35×45 мм (без головного убору).

Читайте також про те, що Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проект автоматичного взяття громадян на військовий облік. Новий механізм має зменшити бюрократію, спростити процедури для людей і забезпечити державу актуальними даними.

Раніше ми писали про те, що військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" відтепер є основним. Однак паперовий залишається чинним.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Військовий облік
Новини
Під ударом пів України: РФ застосувала для атаки 650 дронів та понад 30 ракет
Під ударом пів України: РФ застосувала для атаки 650 дронів та понад 30 ракет
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ