Вступ України до ЄС: Reuters дізнався про нові вимоги Єврокомісії до Києва

Так, журналісти видання ознайомились з проєктом звіту щодо готовності України щодо членства в Євросоюзі, який, як очікується, буде прийнято у вівторок, 4 листопада.

У звіті зазначається, що попри війну, Україна продемонструвала “виразну відданість євроінтеграційному курсу” та здійснила низку важливих реформ.

Водночас Єврокомісія вказала на низку проблем, які Києву необхідно подолати, щоб просунутися на шляху до членства в ЄС. Йдеться про реформи у сфері верховенства права, а також недостатні зусилля у боротьбі з корупцією.

У Брюсселі занепокоєні "негативними тенденціями", зокрема зростанням політичного тиску на антикорупційні органи, спробами послабити їхню незалежність і загрозами громадянському суспільству.

Єврокомісія закликала Київ виправити ці недоліки, адже вони можуть загальмувати процес переговорів про вступ. Окремо підкреслюється необхідність реформування судової системи, посилення боротьби з організованою злочинністю та забезпечення прозорості державних інституцій.

Хоча майже всі уряди країн-членів ЄС публічно підтримують вступ України, у документі наголошується, що для реального прогресу потрібне одностайне рішення всіх членів блоку. Наразі офіційних термінів для початку наступного етапу переговорів не визначено, а Угорщина продовжує блокувати цей процес.

Україна заявила, що прагне завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Водночас Єврокомісія вважає, що для досягнення цієї амбітної мети Київ має пришвидшити темпи реформ, особливо у сфері правосуддя та верховенства права.

У проєкті також запропоновано запровадити жорсткіші гарантії для країн-кандидатів, аби після вступу вони не могли відступати від демократичних принципів і зобов’язань, узятих під час переговорів.