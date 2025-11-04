RU

Вступление Украины в ЕС: Reuters узнал о новых требованиях Еврокомиссии к Киеву

Иллюстративное фото: Украина на пути в Евросоюз (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Еврокомиссия в проекте отчета признала "выдающуюся преданность" Украины евроинтеграции, однако отметила, что Киеву нужно активнее реформировать судебную систему и усилить борьбу с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Так, журналисты издания ознакомились с проектом отчета о готовности Украины относительно членства в Евросоюзе, который, как ожидается, будет принят во вторник, 4 ноября.

В отчете отмечается, что несмотря на войну, Украина продемонстрировала "выразительную преданность евроинтеграционному курсу" и осуществила ряд важных реформ.

В то же время Еврокомиссия указала на ряд проблем, которые Киеву необходимо преодолеть, чтобы продвинуться на пути к членству в ЕС. Речь идет о реформах в сфере верховенства права, а также недостаточных усилиях в борьбе с коррупцией.

В Брюсселе обеспокоены "негативными тенденциями", в частности ростом политического давления на антикоррупционные органы, попытками ослабить их независимость и угрозами гражданскому обществу.

Еврокомиссия призвала Киев исправить эти недостатки, ведь они могут затормозить процесс переговоров о вступлении. Отдельно подчеркивается необходимость реформирования судебной системы, усиления борьбы с организованной преступностью и обеспечения прозрачности государственных институтов.

Хотя почти все правительства стран-членов ЕС публично поддерживают вступление Украины, в документе отмечается, что для реального прогресса требуется единогласное решение всех членов блока. Пока официальные сроки для начала следующего этапа переговоров не определены, а Венгрия продолжает блокировать этот процесс.

Украина заявила, что стремится завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. В то же время Еврокомиссия считает, что для достижения этой амбициозной цели Киев должен ускорить темпы реформ, особенно в сфере правосудия и верховенства права.

В проекте также предложено ввести более жесткие гарантии для стран-кандидатов, чтобы после вступления они не могли отступать от демократических принципов и обязательств, взятых во время переговоров.

 

Что известно о вступлении Украины в ЕС

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Во вторник, 4 ноября, в Брюсселе состоится саммит по вопросам расширения ЕС, во время которого лидеры государств-членов и стран-кандидатов обсудят дальнейшие шаги евроинтеграции. Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить с речью на этом мероприятии.

А вот Европейская комиссия на саммите представит отчет о прогрессе Украины на пути к евроинтеграции. Ожидается, что рейтинг Киева получит оценку "по большей части положительно".

При этом на сегодняшний день Евросоюз не может официально начать переговоры о вступлении Украины из-за позиции Будапешта.

В ответ Литва предложила начать технические переговоры на уровне 26 стран-членов ЕС без участия Венгрии.

