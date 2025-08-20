Вступ України до ЄС: Качка пояснив очікування від відкриття першого кластера

Протягом 18-19 серпня Тарас Качка провів телефонні розмови із:

Міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбаресом;

Міністром з європейських справ і управління власністю Фінляндії Йоакімом Страндом;

Міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом;

Міністром закордонних справ Греції Гіоргосом Герапетрітісом;

Міністеркою у європейських справах Австрії Клаудією Плакольм.

Співрозмовники координували позиції напередодні неформальної зустрічі міністрів у європейських справах Євросоюзу за участі країн розширення. Вона відбудеться у Копенгагені на початку вересня.

Ключове питання заходу – різні аспекти розширення ЄС. Віцепремʼєр-міністр повідомив європейським колегам, що Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного Кластера "Основи процесу вступу до ЄС".

Тарас Качка поінформував міністрів країн ЄС, що Україна продовжує впровадження реформ, що наблизять державу до членства, зокрема, у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Так, було ухвалено Закон щодо посилення інституційної незалежності НАБУ та САП, підписано закон про реформу АРМА та розпочато процедуру конкурсного відбору для призначення нового голови Агентства за участю міжнародних експертів, розпочато процедуру конкурсного відбору для призначення керівника Державної митної служби, а також призначено голову Бюро економічної безпеки.