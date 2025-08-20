RU

Вступление Украины в ЕС: Качка объяснил ожидания от открытия первого кластера

Автор: РБК-Украина

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка рассказал министрам пяти европейских стран, чего Украина ожидает от открытия первого переговорного Кластера "Основы процесса вступления в ЕС".

В течение 18-19 августа Тарас Качка провел телефонные разговоры с:

  • Министром иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбаресом;
  • Министром по европейским делам и управлению собственностью Финляндии Йоакимом Страндом;
  • Министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом;
  • Министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом;
  • Министром по европейским делам Австрии Клаудией Плакольм.

Собеседники координировали позиции накануне неформальной встречи министров по европейским делам Евросоюза с участием стран расширения. Она состоится в Копенгагене в начале сентября.

Ключевой вопрос мероприятия - различные аспекты расширения ЕС. Вице-премьер-министр сообщил европейским коллегам, что Украина ожидает скорейшего открытия первого переговорного Кластера "Основы процесса вступления в ЕС".

Тарас Качка проинформировал министров стран ЕС, что Украина продолжает внедрение реформ, которые приблизят государство к членству, в частности, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Так, был принят Закон об усилении институционной независимости НАБУ и САП, подписан закон о реформе АРМА и начата процедура конкурсного отбора для назначения нового главы Агентства при участии международных экспертов, начата процедура конкурсного отбора для назначения руководителя Государственной таможенной службы, а также назначен глава Бюро экономической безопасности.

 

 

Как ранее писало РБК-Украина, 31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Перед этим за него проголосовала Верховная Рада.

Как отметила в своей заметке посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, возвращение институциональной независимости НАБУ и САП стало возможным благодаря трем факторам:

  • голосу общественности;
  • закулисным интенсивным переговорам;
  • признанию своих ошибок.

22 июля Верховная Рада приняла закон, который урезал полномочия НАБУ и САП.

Это вызвало масштабные протесты в Киеве и других украинских городах.

В Еврокомиссии закон назвали "серьезным шагом назад для Украины".

