Вступление Украины в ЕС: Качка объяснил ожидания от открытия первого кластера

В течение 18-19 августа Тарас Качка провел телефонные разговоры с:

Министром иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбаресом;

Министром по европейским делам и управлению собственностью Финляндии Йоакимом Страндом;

Министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом;

Министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом;

Министром по европейским делам Австрии Клаудией Плакольм.

Собеседники координировали позиции накануне неформальной встречи министров по европейским делам Евросоюза с участием стран расширения. Она состоится в Копенгагене в начале сентября.

Ключевой вопрос мероприятия - различные аспекты расширения ЕС. Вице-премьер-министр сообщил европейским коллегам, что Украина ожидает скорейшего открытия первого переговорного Кластера "Основы процесса вступления в ЕС".

Тарас Качка проинформировал министров стран ЕС, что Украина продолжает внедрение реформ, которые приблизят государство к членству, в частности, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Так, был принят Закон об усилении институционной независимости НАБУ и САП, подписан закон о реформе АРМА и начата процедура конкурсного отбора для назначения нового главы Агентства при участии международных экспертов, начата процедура конкурсного отбора для назначения руководителя Государственной таможенной службы, а также назначен глава Бюро экономической безопасности.