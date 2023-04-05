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Вступ України до НАТО сам по собі не вирішить її проблем, - голова МЗС Чехії

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чехія підтримує прагнення України приєднатися до НАТО, проте вважає, що це крок сам по собі не вирішить проблем країни, яка бореться проти російської агресії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

вступ України до Альянсу голова МЗС Чехії називає більш віддаленою темою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість Альянсу виправити помилки Бухареста у 2008 році. Україна не задовольниться твердженням про те, що двері НАТО залишаються відчиненими.

Окрім того, президент Володимир Зеленський заявив, що держава буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.

До того ж, генсек НАТО зазначав, що України зможе приєднатися до Альянсу після перемоги.

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