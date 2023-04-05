Вступ України до НАТО сам по собі не вирішить її проблем, - голова МЗС Чехії

вступ України до Альянсу голова МЗС Чехії називає більш віддаленою темою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість Альянсу виправити помилки Бухареста у 2008 році. Україна не задовольниться твердженням про те, що двері НАТО залишаються відчиненими.

Окрім того, президент Володимир Зеленський заявив, що держава буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.

До того ж, генсек НАТО зазначав, що України зможе приєднатися до Альянсу після перемоги.

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