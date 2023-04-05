Вступление Украины в НАТО само по себе не решит ее проблем, - глава МИД Чехии

Чехия поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО, однако считает, что этот шаг сам по себе не решит проблем страны, которая борется против российской агрессии.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.
вступление Украины в Альянс глава МИД Чехии называет более отдаленной темой.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Украина не удовлетворится утверждением о том, что двери НАТО остаются открытыми.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет бескомпромиссным на пути к членству в НАТО.
К тому же генсек НАТО отмечал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после победы.
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