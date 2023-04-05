RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вступление Украины в НАТО само по себе не решит ее проблем, - глава МИД Чехии

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Чехия поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО, однако считает, что этот шаг сам по себе не решит проблем страны, которая борется против российской агрессии.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

вступление Украины в Альянс глава МИД Чехии называет более отдаленной темой.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Украина не удовлетворится утверждением о том, что двери НАТО остаются открытыми.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет бескомпромиссным на пути к членству в НАТО.

К тому же генсек НАТО отмечал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после победы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЧехия