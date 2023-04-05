Вступление Украины в НАТО само по себе не решит ее проблем, - глава МИД Чехии

вступление Украины в Альянс глава МИД Чехии называет более отдаленной темой.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Украина не удовлетворится утверждением о том, что двери НАТО остаются открытыми.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет бескомпромиссным на пути к членству в НАТО.

К тому же генсек НАТО отмечал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после победы.

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