Вступ до профтехів продовжили: хто ще встигне подати заяву і до якого числа
Міністерство освіти й науки України продовжило вступ до профтехів. Так, подати заявки на навчання можна до 1 жовтня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
Скільки людей вже подали заявки на вступ
У міністерстві нагадали, що вступна кампанія для охочих здобути професійну освіту в Україні - триває. При цьому термін подання заявок на вступ до профтехів було продовжено до 1 жовтня поточного року.
Згідно з інформацією МОН, станом на серпень було подано вже 66 180 заяв.
Із них 61 309 - від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 та 11 класів.
У міністерстві поділились також інформацією щодо гендерного розподілу вступників до профтехів:
- 34 449 заяв надійшло від чоловіків і хлопців;
- 31 731 заява - від жінок і дівчат.
Що дає молоді й дорослим навчання у профтехах
До навчання у профтехах запрошують не лише молодь, але й дорослих (зокрема ветеранів, вимушено переміщених осіб та людей із тимчасово окупованих територій). Адже це дозволяє:
- опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії;
- розпочати власну кар'єру.
"Ми продовжуємо модернізувати профтехи. Йдеться і про матеріально-технічне забезпечення, і про удосконалення освітніх програм, залучення партнерів та бізнесу у процес освіти", - розповіла генеральна директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.
За її словами, так рівень знань і навичок випускників наближається до потреб ринку праці.
"Нагадую, що саме у профтехах навчають найбільш потрібних для країни та її економіки професій, як-от: будівельники, слюсарі, електрики, зварювальники, кухарі, водії, IT-фахівці, радіотехніки тощо", - додала експерт.
Як відбувається вступ до профтехів в Україні
Згідно з інформацією МОН, для вступу до профтехів не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ).
Натомість можуть бути:
- або співбесіди;
- або творчі конкурси.
"Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва", - зауважили у міністерстві.
Уточнюється також, що навчатися у профтеху можна на бюджеті або контракті.
"Тривалість навчання в профтехах - від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія - від 1350 гривень", - додали в МОН.
Як можна подати заяву на вступ до профтеху
Подати заяву на вступ до профтеху можна у кілька способів:
- особисто - у закладі освіти;
- онлайн - через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти).
Щоб знайти та обрати профтех в Україні, у МОН радять:
- перейти на сайт "Профтех";
- натиснути на розділ "Вибери свій".
"За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією", - пояснили у міністерстві.
Крім того, на сайті можна:
- детальніше дізнатися про напрями навчання та переваги робітничих професій;
- отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ.
Що потрібно підготувати для подання заяви
Тим із громадян, хто планує подати заяву на вступ до профтеху через електронний кабінет, може знадобитись:
- текстова інструкція реєстрації в електронному кабінеті;
- відеоінструкція.
Для подання документів на вступ особисто - у закладі освіти - потрібно підготувати:
- відповідну заяву;
- оригінал або копію свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;
- 6 фотокарток розміром 3х4;
- медичну довідку;
- копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо такі є);
- копію паспорта чи ID-картки (які необхідно буде також пред'явити під час вступу).
Насамкінець у МОН нагадали, що вступники з тимчасово окупованих територій (ТОТ) мають власну процедуру вступу.
"Подати заяву можна в кілька закладів одночасно", - підсумували у Міністерстві освіти й науки України.
Нагадаємо, 21 серпня 2025 року Верховна Рада схвалила закон №13107-д - про професійну освіту в Україні.
Незабаром після цього міністр освіти й науки України Оксен Лісовий повідомив, що це рішення несе "фундаментальні зміни в профтехосвіті", та пояснив, чим важливий цей закон для студентів, закладів освіти та бізнесу.
Тим часом у прес-службі Міністерства освіти й науки додали, що це - стратегічний документ, мета якого:
- створити ефективну модель підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб ринку праці;
- забезпечити сталий розвиток людського капіталу;
- посилити економіку країни.
Крім того, ми розповідали, що в українських школах впроваджують ранню профорієнтацію. Планується, що знайомитись із різними професіями діти починатимуть вже з 5 класу.
Читайте також, де шукати допомогу тим, хто має проблеми зі вступом (або ж як заявити про порушення).