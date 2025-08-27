ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вступ до профтехів продовжили: хто ще встигне подати заяву і до якого числа

Середа 27 серпня 2025 16:06
UA EN RU
Вступ до профтехів продовжили: хто ще встигне подати заяву і до якого числа МОН продовжило термін подання заявок на вступ до профтехів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство освіти й науки України продовжило вступ до профтехів. Так, подати заявки на навчання можна до 1 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.

Скільки людей вже подали заявки на вступ

У міністерстві нагадали, що вступна кампанія для охочих здобути професійну освіту в Україні - триває. При цьому термін подання заявок на вступ до профтехів було продовжено до 1 жовтня поточного року.

Згідно з інформацією МОН, станом на серпень було подано вже 66 180 заяв.

Із них 61 309 - від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 та 11 класів.

У міністерстві поділились також інформацією щодо гендерного розподілу вступників до профтехів:

  • 34 449 заяв надійшло від чоловіків і хлопців;
  • 31 731 заява - від жінок і дівчат.

Що дає молоді й дорослим навчання у профтехах

До навчання у профтехах запрошують не лише молодь, але й дорослих (зокрема ветеранів, вимушено переміщених осіб та людей із тимчасово окупованих територій). Адже це дозволяє:

  • опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії;
  • розпочати власну кар'єру.

"Ми продовжуємо модернізувати профтехи. Йдеться і про матеріально-технічне забезпечення, і про удосконалення освітніх програм, залучення партнерів та бізнесу у процес освіти", - розповіла генеральна директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

За її словами, так рівень знань і навичок випускників наближається до потреб ринку праці.

"Нагадую, що саме у профтехах навчають найбільш потрібних для країни та її економіки професій, як-от: будівельники, слюсарі, електрики, зварювальники, кухарі, водії, IT-фахівці, радіотехніки тощо", - додала експерт.

Як відбувається вступ до профтехів в Україні

Згідно з інформацією МОН, для вступу до профтехів не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ).

Натомість можуть бути:

  • або співбесіди;
  • або творчі конкурси.

"Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва", - зауважили у міністерстві.

Уточнюється також, що навчатися у профтеху можна на бюджеті або контракті.

"Тривалість навчання в профтехах - від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія - від 1350 гривень", - додали в МОН.

Як можна подати заяву на вступ до профтеху

Подати заяву на вступ до профтеху можна у кілька способів:

  • особисто - у закладі освіти;
  • онлайн - через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти).

Щоб знайти та обрати профтех в Україні, у МОН радять:

  • перейти на сайт "Профтех";
  • натиснути на розділ "Вибери свій".

"За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією", - пояснили у міністерстві.

Крім того, на сайті можна:

  • детальніше дізнатися про напрями навчання та переваги робітничих професій;
  • отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ.

Що потрібно підготувати для подання заяви

Тим із громадян, хто планує подати заяву на вступ до профтеху через електронний кабінет, може знадобитись:

Для подання документів на вступ особисто - у закладі освіти - потрібно підготувати:

  • відповідну заяву;
  • оригінал або копію свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;
  • 6 фотокарток розміром 3х4;
  • медичну довідку;
  • копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо такі є);
  • копію паспорта чи ID-картки (які необхідно буде також пред'явити під час вступу).

Насамкінець у МОН нагадали, що вступники з тимчасово окупованих територій (ТОТ) мають власну процедуру вступу.

"Подати заяву можна в кілька закладів одночасно", - підсумували у Міністерстві освіти й науки України.

Нагадаємо, 21 серпня 2025 року Верховна Рада схвалила закон №13107-д - про професійну освіту в Україні.

Незабаром після цього міністр освіти й науки України Оксен Лісовий повідомив, що це рішення несе "фундаментальні зміни в профтехосвіті", та пояснив, чим важливий цей закон для студентів, закладів освіти та бізнесу.

Тим часом у прес-службі Міністерства освіти й науки додали, що це - стратегічний документ, мета якого:

  • створити ефективну модель підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб ринку праці;
  • забезпечити сталий розвиток людського капіталу;
  • посилити економіку країни.

Крім того, ми розповідали, що в українських школах впроваджують ранню профорієнтацію. Планується, що знайомитись із різними професіями діти починатимуть вже з 5 класу.

Читайте також, де шукати допомогу тим, хто має проблеми зі вступом (або ж як заявити про порушення).

Читайте РБК-Україна в Google News
МОН Вступна кампанія Коледж Професія Поради Освіта в Україні Випускники
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили