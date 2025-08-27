Поступление в профтехи продлили: кто еще успеет подать заявление и до какого числа
Министерство образования и науки Украины продлило поступление в профтехи. Так, подать заявки на обучение можно до 1 октября 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Сколько людей уже подали заявки на поступление
В министерстве напомнили, что вступительная кампания для желающих получить профессиональное образование в Украине - продолжается. При этом срок подачи заявок на поступление в профтехи был продлен до 1 октября текущего года.
Согласно информации МОН, по состоянию на август было подано уже 66 180 заявлений.
Из них 61 309 - от выпускников общеобразовательных школ 9 и 11 классов в этом году.
В министерстве поделились также информацией о гендерном распределении поступающих в профтехи:
- 34 449 заявлений поступило от мужчин и парней;
- 31 731 заявление - от женщин и девушек.
Что дает молодежи и взрослым обучение в профтехах
К обучению в профтехах приглашают не только молодежь, но и взрослых (в частности ветеранов, вынужденно перемещенных лиц и людей с временно оккупированных территорий). Ведь это позволяет:
- овладеть наиболее востребованными на рынке труда профессиями;
- начать собственную карьеру.
"Мы продолжаем модернизировать профтехи. Речь идет и о материально-техническом обеспечении, и об усовершенствовании образовательных программ, привлечении партнеров и бизнеса в процесс образования", - рассказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.
По ее словам, так уровень знаний и навыков выпускников приближается к потребностям рынка труда.
"Напоминаю, что именно в профтехах обучают наиболее востребованным для страны и ее экономики профессиям, таким как: строители, слесари, электрики, сварщики, повара, водители, IT-специалисты, радиотехники и т.д.", - добавила эксперт.
Как происходит поступление в профтехи в Украине
Согласно информации МОН, для поступления в профтехи не нужно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).
Вместо этого могут быть:
- или собеседования;
- или творческие конкурсы.
"Как правило, рейтинг поступающих формируют на основе среднего балла школьного свидетельства", - отметили в министерстве.
Уточняется также, что учиться в профтехе можно на бюджете или контракте.
"Продолжительность обучения в профтехах - от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия - от 1350 гривен", - добавили в МОН.
Как можно подать заявление на поступление в профтех
Подать заявление на поступление в профтех можно несколькими способами:
- лично - в учебном заведении;
- онлайн - через электронный кабинет на сайте ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования).
Чтобы найти и выбрать профтех в Украине, в МОН советуют:
- перейти на сайт "Профтех";
- нажать на раздел "Выбери свой".
"С помощью фильтров можно быстро найти нужное заведение по региону и профессии", - объяснили в министерстве.
Кроме того, на сайте можно:
- подробнее узнать о направлениях обучения и преимуществах рабочих профессий;
- получить ответы на самые распространенные вопросы о поступлении.
Что нужно подготовить для подачи заявления
Тем из граждан, кто планирует подать заявление на поступление в профтех через электронный кабинет, может понадобиться:
- текстовая инструкция регистрации в электронном кабинете;
- видеоинструкция.
Для подачи документов на поступление лично - в учебном заведении - нужно подготовить:
- соответствующее заявление;
- оригинал или копию свидетельства об окончании 9 или 11 класса;
- 6 фотографий размером 3х4;
- медицинскую справку;
- копии документов, подтверждающих право на льготы (если таковые имеются);
- копию паспорта или ID-карты (которые необходимо будет также предъявить при поступлении).
В завершение в МОН напомнили, что поступающие с временно оккупированных территорий (ВОТ) имеют собственную процедуру поступления.
"Подать заявление можно в несколько заведений одновременно", - подытожили в Министерстве образования и науки Украины.
Напомним, 21 августа 2025 года Верховная Рада приняла закон №13107-д - о профессиональном образовании в Украине.
Вскоре после этого министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что это решение несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании", и объяснил, чем важен этот закон для студентов, учебных заведений и бизнеса.
Между тем в пресс-службе Министерства образования и науки добавили, что это - стратегический документ, цель которого:
- создать эффективную модель подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями рынка труда;
- обеспечить устойчивое развитие человеческого капитала;
- усилить экономику страны.
Кроме того, мы рассказывали, что в украинских школах внедряют раннюю профориентацию. Планируется, что знакомиться с различными профессиями дети будут начинать уже с 5 класса.
Читайте также, где искать помощь тем, кто имеет проблемы с поступлением (или как заявить о нарушениях).