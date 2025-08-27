ua en ru
Поступление в профтехи продлили: кто еще успеет подать заявление и до какого числа

Среда 27 августа 2025
Поступление в профтехи продлили: кто еще успеет подать заявление и до какого числа МОН продлило срок подачи заявок на поступление в профтехи (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки Украины продлило поступление в профтехи. Так, подать заявки на обучение можно до 1 октября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Сколько людей уже подали заявки на поступление

В министерстве напомнили, что вступительная кампания для желающих получить профессиональное образование в Украине - продолжается. При этом срок подачи заявок на поступление в профтехи был продлен до 1 октября текущего года.

Согласно информации МОН, по состоянию на август было подано уже 66 180 заявлений.

Из них 61 309 - от выпускников общеобразовательных школ 9 и 11 классов в этом году.

В министерстве поделились также информацией о гендерном распределении поступающих в профтехи:

  • 34 449 заявлений поступило от мужчин и парней;
  • 31 731 заявление - от женщин и девушек.

Что дает молодежи и взрослым обучение в профтехах

К обучению в профтехах приглашают не только молодежь, но и взрослых (в частности ветеранов, вынужденно перемещенных лиц и людей с временно оккупированных территорий). Ведь это позволяет:

  • овладеть наиболее востребованными на рынке труда профессиями;
  • начать собственную карьеру.

"Мы продолжаем модернизировать профтехи. Речь идет и о материально-техническом обеспечении, и об усовершенствовании образовательных программ, привлечении партнеров и бизнеса в процесс образования", - рассказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

По ее словам, так уровень знаний и навыков выпускников приближается к потребностям рынка труда.

"Напоминаю, что именно в профтехах обучают наиболее востребованным для страны и ее экономики профессиям, таким как: строители, слесари, электрики, сварщики, повара, водители, IT-специалисты, радиотехники и т.д.", - добавила эксперт.

Как происходит поступление в профтехи в Украине

Согласно информации МОН, для поступления в профтехи не нужно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Вместо этого могут быть:

  • или собеседования;
  • или творческие конкурсы.

"Как правило, рейтинг поступающих формируют на основе среднего балла школьного свидетельства", - отметили в министерстве.

Уточняется также, что учиться в профтехе можно на бюджете или контракте.

"Продолжительность обучения в профтехах - от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия - от 1350 гривен", - добавили в МОН.

Как можно подать заявление на поступление в профтех

Подать заявление на поступление в профтех можно несколькими способами:

  • лично - в учебном заведении;
  • онлайн - через электронный кабинет на сайте ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования).

Чтобы найти и выбрать профтех в Украине, в МОН советуют:

  • перейти на сайт "Профтех";
  • нажать на раздел "Выбери свой".

"С помощью фильтров можно быстро найти нужное заведение по региону и профессии", - объяснили в министерстве.

Кроме того, на сайте можно:

  • подробнее узнать о направлениях обучения и преимуществах рабочих профессий;
  • получить ответы на самые распространенные вопросы о поступлении.

Что нужно подготовить для подачи заявления

Тем из граждан, кто планирует подать заявление на поступление в профтех через электронный кабинет, может понадобиться:

Для подачи документов на поступление лично - в учебном заведении - нужно подготовить:

  • соответствующее заявление;
  • оригинал или копию свидетельства об окончании 9 или 11 класса;
  • 6 фотографий размером 3х4;
  • медицинскую справку;
  • копии документов, подтверждающих право на льготы (если таковые имеются);
  • копию паспорта или ID-карты (которые необходимо будет также предъявить при поступлении).

В завершение в МОН напомнили, что поступающие с временно оккупированных территорий (ВОТ) имеют собственную процедуру поступления.

"Подать заявление можно в несколько заведений одновременно", - подытожили в Министерстве образования и науки Украины.

Напомним, 21 августа 2025 года Верховная Рада приняла закон №13107-д - о профессиональном образовании в Украине.

Вскоре после этого министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что это решение несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании", и объяснил, чем важен этот закон для студентов, учебных заведений и бизнеса.

Между тем в пресс-службе Министерства образования и науки добавили, что это - стратегический документ, цель которого:

  • создать эффективную модель подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями рынка труда;
  • обеспечить устойчивое развитие человеческого капитала;
  • усилить экономику страны.

Кроме того, мы рассказывали, что в украинских школах внедряют раннюю профориентацию. Планируется, что знакомиться с различными профессиями дети будут начинать уже с 5 класса.

Читайте также, где искать помощь тем, кто имеет проблемы с поступлением (или как заявить о нарушениях).

