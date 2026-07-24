Вступ під час війни. МОН та УЦОЯО визначили, що має враховувати процедура НМТ

Очільники МОН та УЦОЯО обговорили цьогорічну сесію НМТ і домовились шукати рішення, щоб оптимізувати процедуру вступу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра освіти й науки України Андрія Бутенка у Facebook.
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Очільник МОН розповів, що зустрівся 23 липня з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяною Вакуленко.
Посадовці обговорили, зокрема, ситуацію з національним мультипредметним тестом (НМТ):
Бутенко нагадав, що повномасштабна війна змінила умови, в яких діти готуються до тестування та складають НМТ. Адже на це впливають:
"Процедура має враховувати ці реалії", - констатував посадовець.
Міністр освіти й науки повідомив, що за результатами зустрічі її учасники домовились шукати рішення, щоб:
"Від організації сесії до умов складання", - уточнив Бутенко.
Він зауважив, що це - "особливо важливо для дітей із прифронтових громад, де ворог інтенсивно обстрілює цивільну інфраструктуру".
У межах зустрічі очільники МОН та УЦОЯО визначили для себе головне завдання:
"Хочу подякувати Тетяні Вакуленко та всій команді УЦОЯО. Уже кілька років вони забезпечують проведення НМТ у надзвичайно складних умовах", - наголосив Бутенко.
Насамкінець він нагадав, що це "справді велика відповідальність", яка потребує:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи змінять правила тестування наступного року (після скандалів на НМТ-2026).
Крім того, ми пояснювали, скільки мінімально балів потрібно для вступу у 2026 році на бюджет і контракт.
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