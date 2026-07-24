Поступление во время войны. МОН и УЦОКО определили, что должна учитывать процедура НМТ

Руководители МОН и УЦОКО обсудили нынешнюю сессию НМТ и договорились искать решения, чтобы оптимизировать процедуру поступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра образования и науки Украины Андрея Бутенко в Facebook.
Главное:
Глава МОН рассказал, что встретился 23 июля с директором Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяной Вакуленко.
Чиновники обсудили, в частности, ситуацию с национальным мультипредметным тестом (НМТ):
Бутенко напомнил, что полномасштабная война изменила условия, в которых дети готовятся к тестированию и сдают НМТ. Ведь на это влияют:
"Процедура должна учитывать эти реалии", - констатировал чиновник.
Министр образования и науки сообщил, что по результатам встречи ее участники договорились искать решения, чтобы:
"От организации сессии до условий сдачи", - уточнил Бутенко.
Он отметил, что это - "особенно важно для детей из прифронтовых громад, где враг интенсивно обстреливает гражданскую инфраструктуру".
В рамках встречи руководители МОН и УЦОКО определили для себя главную задачу:
"Хочу поблагодарить Татьяну Вакуленко и всю команду УЦОКО. Уже несколько лет они обеспечивают проведение НМТ в чрезвычайно сложных условиях", - подчеркнул Бутенко.
В заключение он напомнил, что это "действительно большая ответственность", которая требует:
Напомним, ранее мы рассказывали, изменят ли правила тестирования в следующем году (после скандалов на НМТ-2026).
Кроме того, мы объясняли, сколько минимально баллов нужно для поступления в 2026 году на бюджет и контракт.
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