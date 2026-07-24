Поступление во время войны. МОН и УЦОКО определили, что должна учитывать процедура НМТ

Главное: Вызовы для поступающих : из-за войны, обстрелов, тревог, переездов и дистанционного обучения украинским детям сложно готовиться к экзаменам, следовательно процедура НМТ должна это учитывать.

: из-за войны, обстрелов, тревог, переездов и дистанционного обучения украинским детям сложно готовиться к экзаменам, следовательно процедура НМТ должна это учитывать. Доступность НМТ : МОН и УЦОКО планируют искать решения, чтобы оптимизировать условия сдачи тестов, что особенно важно для учеников из прифронтовых громад.

: МОН и УЦОКО планируют искать решения, чтобы оптимизировать условия сдачи тестов, что особенно важно для учеников из прифронтовых громад. Главная задача: уменьшить нагрузку на детей, которые учатся в условиях войны уже пятый год, сохранив при этом качество образования и справедливость поступления.

С какими вызовами сталкиваются поступающие

Глава МОН рассказал, что встретился 23 июля с директором Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяной Вакуленко.

Чиновники обсудили, в частности, ситуацию с национальным мультипредметным тестом (НМТ):

как прошла нынешняя сессия;

с какими вызовами сталкиваются украинские абитуриенты.

Бутенко напомнил, что полномасштабная война изменила условия, в которых дети готовятся к тестированию и сдают НМТ. Ведь на это влияют:

и обстрелы;

и воздушные тревоги;

и переезды;

и дистанционное обучение.

"Процедура должна учитывать эти реалии", - констатировал чиновник.

Андрей Бутенко и Татьяна Вакуленко во время встречи (фото: facebook.com/andrij.butenko.392132)

О чем именно договорились Бутенко и Вакуленко

Министр образования и науки сообщил, что по результатам встречи ее участники договорились искать решения, чтобы:

оптимизировать процедуру НМТ;

сделать ее более гибкой и удобной для всех участников.

"От организации сессии до условий сдачи", - уточнил Бутенко.

Он отметил, что это - "особенно важно для детей из прифронтовых громад, где враг интенсивно обстреливает гражданскую инфраструктуру".

Какую главную задачу определили во время встречи

В рамках встречи руководители МОН и УЦОКО определили для себя главную задачу:

уменьшить нагрузку на детей, которые пятый год живут и учатся в условиях полномасштабной войны;

на детей, которые пятый год живут и учатся в условиях полномасштабной войны; и одновременно сохранить качество образования и справедливость поступления.

"Хочу поблагодарить Татьяну Вакуленко и всю команду УЦОКО. Уже несколько лет они обеспечивают проведение НМТ в чрезвычайно сложных условиях", - подчеркнул Бутенко.

В заключение он напомнил, что это "действительно большая ответственность", которая требует: