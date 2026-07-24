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Поступление во время войны. МОН и УЦОКО определили, что должна учитывать процедура НМТ

14:42 24.07.2026 Пт
3 мин
Почему процедуру поступления необходимо оптимизировать?
aimg Ирина Костенко
НМТ-2026 вызвал немало дискуссий (фото: facebook.com/andrij.butenko.392132)

Руководители МОН и УЦОКО обсудили нынешнюю сессию НМТ и договорились искать решения, чтобы оптимизировать процедуру поступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра образования и науки Украины Андрея Бутенко в Facebook.

Главное:

  • Вызовы для поступающих: из-за войны, обстрелов, тревог, переездов и дистанционного обучения украинским детям сложно готовиться к экзаменам, следовательно процедура НМТ должна это учитывать.
  • Доступность НМТ: МОН и УЦОКО планируют искать решения, чтобы оптимизировать условия сдачи тестов, что особенно важно для учеников из прифронтовых громад.
  • Главная задача: уменьшить нагрузку на детей, которые учатся в условиях войны уже пятый год, сохранив при этом качество образования и справедливость поступления.

С какими вызовами сталкиваются поступающие

Глава МОН рассказал, что встретился 23 июля с директором Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяной Вакуленко.

Чиновники обсудили, в частности, ситуацию с национальным мультипредметным тестом (НМТ):

  • как прошла нынешняя сессия;
  • с какими вызовами сталкиваются украинские абитуриенты.

Бутенко напомнил, что полномасштабная война изменила условия, в которых дети готовятся к тестированию и сдают НМТ. Ведь на это влияют:

  • и обстрелы;
  • и воздушные тревоги;
  • и переезды;
  • и дистанционное обучение.

"Процедура должна учитывать эти реалии", - констатировал чиновник.

Андрей Бутенко и Татьяна Вакуленко во время встречи (фото: facebook.com/andrij.butenko.392132)

О чем именно договорились Бутенко и Вакуленко

Министр образования и науки сообщил, что по результатам встречи ее участники договорились искать решения, чтобы:

  • оптимизировать процедуру НМТ;
  • сделать ее более гибкой и удобной для всех участников.

"От организации сессии до условий сдачи", - уточнил Бутенко.

Он отметил, что это - "особенно важно для детей из прифронтовых громад, где враг интенсивно обстреливает гражданскую инфраструктуру".

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Какую главную задачу определили во время встречи

В рамках встречи руководители МОН и УЦОКО определили для себя главную задачу:

  • уменьшить нагрузку на детей, которые пятый год живут и учатся в условиях полномасштабной войны;
  • и одновременно сохранить качество образования и справедливость поступления.

"Хочу поблагодарить Татьяну Вакуленко и всю команду УЦОКО. Уже несколько лет они обеспечивают проведение НМТ в чрезвычайно сложных условиях", - подчеркнул Бутенко.

В заключение он напомнил, что это "действительно большая ответственность", которая требует:

  • высокого уровня организации;
  • слаженной работы.

Напомним, ранее мы рассказывали, изменят ли правила тестирования в следующем году (после скандалов на НМТ-2026).

Кроме того, мы объясняли, сколько минимально баллов нужно для поступления в 2026 году на бюджет и контракт.

Читайте также, куда можно поступить в 2026 году без НМТ, чтобы не потерять год обучения.

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