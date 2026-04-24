Вступ без НМТ і 50 000 гривень допомоги: які ще пільги можуть отримати абітурієнти з ТОТ

Головне: Вступ без НМТ: Абітурієнти, які виїхали з ТОТ після 1 жовтня 2025 року, можуть вступати за результатами співбесіди.

Грошова виплата: Молодь віком до 23 років має право на одноразову державну допомогу в розмірі 50 000 грн.

Пільгові місця: За "квотою-2" для вступників із територій бойових дій та ТОТ виділяють від 10% до 40% бюджетних місць.

Документи: Зарахування можливе без паспорта (за свідоцтвом про народження), а виїзд через Bring Kids Back UA - безкоштовний і конфіденційний.

Підтримка: На час вступу надається безплатне житло, а згодом - пільгові умови у гуртожитках та соціальні стипендії.

Правила складання НМТ та співбесіди

Умови вступу залежать від дати виїзду абітурієнта з окупованих територій:

Виїзд після 1 жовтня 2025 року або перебування на ТОТ: складати національний мультипредметний тест (НМТ) необов’язково. Вступники можуть пройти співбесіду безпосередньо в закладі освіти з предметів тестування.

Виїзд до 1 жовтня 2025 року: результати НМТ є обов'язковими. Для таких вступників діє квота-2 - окремий конкурс на бюджетні місця. У більшості університетів це 10% місць, а у переміщених закладах - до 40%.

Абітурієнтам з ТОТ надають квоту-2 на вступ у ВНЗ (скриншот)

Вступ без паспорта та фінансова підтримка

Подати документи до університету можна навіть за відсутності паспорта - достатньо мати свідоцтво про народження. Оформити паспорт громадянина України можна вже після зарахування.

Держава також передбачила низку пільг та виплат для молоді:

Одноразова допомога: молодь до 23 років може отримати 50 000 грн.

Житло: надається безплатне проживання на час вступу та пільгові умови в гуртожитках після зарахування.

Стипендії: передбачена додаткова фінансова підтримка та супровід після переїзду.

Допомога з виїздом та підготовкою

З 1 червня до 30 вересня працюють освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Вони супроводжують абітурієнтів на всіх етапах, частина процесів доступна дистанційно ще до моменту виїзду.

Крім того, в межах ініціативи Bring Kids Back UA надається конфіденційна допомога з виїздом із ТОТ.

Для кожної дитини підбирають безпечний маршрут, а наявність документів не є обов’язковою. Для тих, хто потребує адаптації, доступні підготовчі програми з українознавчим компонентом.

Абітурієнти з ТОТ мають право на пріоритетне поселення у гуртожитки (скриншот)

Куди звертатися за консультацією: