Поступление без НМТ и 50 000 гривен помощи: какие еще льготы могут получить абитуриенты с ВОТ

Главное: Поступление без НМТ: Абитуриенты, которые выехали с ВОТ после 1 октября 2025 года, могут поступать по результатам собеседования.

Абитуриенты, которые выехали с ВОТ после 1 октября 2025 года, могут поступать по результатам собеседования. Денежная выплата: Молодежь в возрасте до 23 лет имеет право на единовременную государственную помощь в размере 50 000 грн.

Молодежь в возрасте до 23 лет имеет право на единовременную государственную помощь в размере 50 000 грн. Льготные места: По "квоте-2" для поступающих с территорий боевых действий и ВОТ выделяют от 10% до 40% бюджетных мест.

По "квоте-2" для поступающих с территорий боевых действий и ВОТ выделяют от 10% до 40% бюджетных мест. Документы: Зачисление возможно без паспорта (по свидетельству о рождении), а выезд через Bring Kids Back UA - бесплатный и конфиденциальный.

Зачисление возможно без паспорта (по свидетельству о рождении), а выезд через Bring Kids Back UA - бесплатный и конфиденциальный. Поддержка: На время поступления предоставляется бесплатное жилье, а потом - льготные условия в общежитиях и социальные стипендии.

Правила сдачи НМТ и собеседования

Условия поступления зависят от даты выезда абитуриента с оккупированных территорий:

Выезд после 1 октября 2025 года или пребывание на ВОТ: сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) необязательно. Поступающие могут пройти собеседование непосредственно в учебном заведении по предметам тестирования.

сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) необязательно. Поступающие могут пройти собеседование непосредственно в учебном заведении по предметам тестирования. Выезд до 1 октября 2025 года: результаты НМТ являются обязательными. Для таких абитуриентов действует квота-2 - отдельный конкурс на бюджетные места. В большинстве университетов это 10% мест, а в перемещенных заведениях - до 40%.

Абитуриентам с ВОТ предоставляют квоту-2 на поступление в вузы (скриншот)

Поступление без паспорта и финансовая поддержка

Подать документы в университет можно даже при отсутствии паспорта - достаточно иметь свидетельство о рождении. Оформить паспорт гражданина Украины можно уже после зачисления.

Государство также предусмотрело ряд льгот и выплат для молодежи:

Одноразовое пособие: молодежь до 23 лет может получить 50 000 грн.

молодежь до 23 лет может получить 50 000 грн. Жилье: предоставляется бесплатное проживание на время поступления и льготные условия в общежитиях после зачисления.

предоставляется бесплатное проживание на время поступления и льготные условия в общежитиях после зачисления. Стипендии: предусмотрена дополнительная финансовая поддержка и сопровождение после переезда.

Помощь с выездом и подготовкой

С 1 июня по 30 сентября работают образовательные центры "Крым-Украина" и"Донбасс-Украина". Они сопровождают абитуриентов на всех этапах, часть процессов доступна дистанционно еще до момента выезда.

Кроме того, в рамках инициативы Bring Kids Back UA предоставляется конфиденциальная помощь с выездом из ВОТ.

Для каждого ребенка подбирают безопасный маршрут, а наличие документов не является обязательным. Для тех, кто нуждается в адаптации, доступны подготовительные программы с украиноведческим компонентом.

Абитуриенты с ВОТ имеют право на приоритетное поселение в общежития (скриншот)

Куда обращаться за консультацией: