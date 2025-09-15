Вступ без НМТ і 30 тисяч на навчання: як ветеранам встигнути отримати перспективну ІТ-освіту

До якого числа триває вступ

Згідно з інформацією Мінцифри, держава може допомогти здобути нову професію:

учасникам бойових дій (УБД);

особам, звільненим з військової служби.

Йдеться про програму, в межах якої захисники України мають право отримати ваучер на навчання (до 30 280 гривень).

Уточнюється, що вступати можна без НМТ. Водночас триває вступ до 20 жовтня.

Громадянам пояснили, що:

чинні військові - навчатимуться заочно (за згодою командування);

ті, хто завершив службу, - обирають будь-яку форму навчання (з можливістю переведення на бюджет).

Які напрямки навчання доступні

"Захисники та Захисниці, ви відстояли Україну на фронті - тепер держава допоможе вам здобути нову професію", - наголосили у Мінцифри.

Зазначається, що для навчання доступні такі п'ять напрямів:

F2 "Інженерія програмного забезпечення";

F3 "Комп'ютерні науки";

F7 "Комп'ютерна інженерія";

F5 "Кібербезпека та захист інформації";

F6 "Інформаційні системи і технології".

"Це - шанс здобути сучасну освіту й розпочати кар'єру в цифровій сфері. Ваш досвід - вже міцний фундамент для створення сильної та технологічної України. І тепер ми разом формуватимемо майбутнє країни", - підсумували у міністерстві.

Публікація Мінцифри (скриншот: facebook.com/mintsyfra)