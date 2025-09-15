Вступ без НМТ і 30 тисяч на навчання: як ветеранам встигнути отримати перспективну ІТ-освіту

Дехто із захисників і захисниць України може здобути нову професію в ІТ-сфері без складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Отримати ваучер на навчання можна за п'ятьма перспективними напрямками.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.
Згідно з інформацією Мінцифри, держава може допомогти здобути нову професію:
Йдеться про програму, в межах якої захисники України мають право отримати ваучер на навчання (до 30 280 гривень).
Уточнюється, що вступати можна без НМТ. Водночас триває вступ до 20 жовтня.
Громадянам пояснили, що:
"Захисники та Захисниці, ви відстояли Україну на фронті - тепер держава допоможе вам здобути нову професію", - наголосили у Мінцифри.
Зазначається, що для навчання доступні такі п'ять напрямів:
"Це - шанс здобути сучасну освіту й розпочати кар'єру в цифровій сфері. Ваш досвід - вже міцний фундамент для створення сильної та технологічної України. І тепер ми разом формуватимемо майбутнє країни", - підсумували у міністерстві.
