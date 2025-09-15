UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вступ без НМТ і 30 тисяч на навчання: як ветеранам встигнути отримати перспективну ІТ-освіту

Ветерани можуть отримати ваучер на навчання за 5 ІТ-спеціальностями (фото: veteran.com.ua)
Автор: Ірина Костенко

Дехто із захисників і захисниць України може здобути нову професію в ІТ-сфері без складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Отримати ваучер на навчання можна за п'ятьма перспективними напрямками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

До якого числа триває вступ

Згідно з інформацією Мінцифри, держава може допомогти здобути нову професію:

  • учасникам бойових дій (УБД);
  • особам, звільненим з військової служби.

Йдеться про програму, в межах якої захисники України мають право отримати ваучер на навчання (до 30 280 гривень).

Уточнюється, що вступати можна без НМТ. Водночас триває вступ до 20 жовтня.

Громадянам пояснили, що:

  • чинні військові - навчатимуться заочно (за згодою командування);
  • ті, хто завершив службу, - обирають будь-яку форму навчання (з можливістю переведення на бюджет).

Які напрямки навчання доступні

"Захисники та Захисниці, ви відстояли Україну на фронті - тепер держава допоможе вам здобути нову професію", - наголосили у Мінцифри.

Зазначається, що для навчання доступні такі п'ять напрямів:

  • F2 "Інженерія програмного забезпечення";
  • F3 "Комп'ютерні науки";
  • F7 "Комп'ютерна інженерія";
  • F5 "Кібербезпека та захист інформації";
  • F6 "Інформаційні системи і технології".

"Це - шанс здобути сучасну освіту й розпочати кар'єру в цифровій сфері. Ваш досвід - вже міцний фундамент для створення сильної та технологічної України. І тепер ми разом формуватимемо майбутнє країни", - підсумували у міністерстві.

Публікація Мінцифри (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перелік професій (спеціальностей), доступних українцям за ваучером на навчання від Державної служби зайнятості, було розширено.

Тепер він налічує 156 професій/спеціальностей (потреба в яких є наразі на ринку праці України).

Крім того, ми пояснювали, хто може отримати ваучер на навчання в цілому та що для цього потрібно зробити.

Читайте також про ветеранську політику по-новому - які 11 важливих для захисників України рішень схвалив наприкінці серпня Кабінет міністрів.

ITДержслужба зайнятостіМінцифраспеціальністьВетеранПрофесіяВійськовийОсвіта в Україні