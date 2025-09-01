Спрощена система чи "класика"? Як отримати статус УБД і кому можуть відмовити
Сьогодні отримати статус учасника бойових дій (УБД) військовослужбовці можуть за новою спрощеною системою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
У чому полягає новація: пояснення МОУ
Громадянам нагадали, що нова автоматизована система запрацювала в Україні з січня 2025 року. Завдяки їй статус учасника бойових дій вже отримали понад 71 тисяча військовослужбовців.
У Міноборони пояснили, що новація полягає у можливості отримати статус УБД через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.
Уточнюється, що уповноважені особи військових частин зобов'язані вносити до нього інформацію у 5-денний строк - із дня початку виконання бойового завдання.
При цьому розгляд документів, поданих до реєстру ветеранів війни, здійснюється:
- автоматично;
- в режимі реального часу.
Військові можуть отримувати статус УБД за новою спрощеною системою (ілюстрація: mod.gov.ua)
"Класичний" спосіб отримати статус УБД
В МОУ повідомили, що нова система доповнила чинний варіант отримання статусу УБД - через комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасником бойових дій.
Йдеться про варіант, коли документи на розгляд комісії подає:
- або командування військової частини;
- або військовослужбовець - самостійно.
При цьому комісії ухвалюють рішення впродовж одного місяця з дня отримання відповідної заяви.
Як можна отримати статус УБД (інфографіка: mod.gov.ua)
Що потрібно для самостійного звернення
Для самостійного звернення щодо отримання статусу УБД військовому необхідно подати:
- заяву за встановленою формою;
- дві фотокартки 3х4 на матовому папері;
- документи, що підтверджують участь у бойових діях.
"Заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина (де проходить чи проходив службу військовослужбовець під час участі у бойових діях)", - уточнили в Міноборони.
Як отримати статус УБД через комісію (інфографіка: mod.gov.ua)
За яких умов у наданні статусу можуть відмовити
Згідно з інформацією Міністерства оборони України, існують деякі можливі причини відмови у наданні військовому статусу учасника бойових дій.
Так, надання статусу УБД може бути відхилене у таких випадках:
- відсутність правових підстав або необхідних документів;
- подання недостовірної інформації;
- наявність обвинувального вироку суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час бойових дій.
Наголошується водночас, що рішення комісії можна оскаржити у судовому порядку.
"Якщо причини відмови усунуті, заявник може подати документи повторно", - додали в МОУ.
