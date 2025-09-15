RU

Общество Образование Деньги Изменения

Поступление без НМТ и 30 тысяч на обучение: как ветеранам успеть получить перспективное ІТ-образование

Ветераны могут получить ваучер на обучение по 5 ІТ-специальностям (фото: veteran.com.ua)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые из защитников и защитниц Украины могут приобрести новую профессию в ІТ-сфере без сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Получить ваучер на обучение можно по пяти перспективным направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.

До какого числа продолжается поступление

Согласно информации Минцифры, государство может помочь получить новую профессию:

  • участникам боевых действий (УБД);
  • лицам, уволенным с военной службы.

Речь идет о программе, в рамках которой защитники Украины имеют право получить ваучер на обучение (до 30 280 гривен).

Уточняется, что поступать можно без НМТ. При этом продолжается поступление до 20 октября.

Гражданам объяснили, что:

  • действующие военные - будут учиться заочно (с согласия командования);
  • те, кто завершил службу, - выбирают любую форму обучения (с возможностью перевода на бюджет).

Какие направления обучения доступны

"Защитники и Защитницы, вы отстояли Украину на фронте - теперь государство поможет вам получить новую профессию", - подчеркнули в Минцифры.

Отмечается, что для обучения доступны следующие пять направлений:

  • F2 "Инженерия программного обеспечения";
  • F3 "Компьютерные науки";
  • F7 "Компьютерная инженерия";
  • F5 "Кибербезопасность и защита информации";
  • F6 "Информационные системы и технологии".

"Это - шанс получить современное образование и начать карьеру в цифровой сфере. Ваш опыт - уже прочный фундамент для создания сильной и технологической Украины. И теперь мы вместе будем формировать будущее страны", - подытожили в министерстве.

Публикация Минцифры (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

Напомним, ранее мы рассказывали, что перечень профессий (специальностей), доступных украинцам по ваучеру на обучение от Государственной службы занятости, был расширен.

Теперь он насчитывает 156 профессий/специальностей (потребность в которых есть сейчас на рынке труда Украины).

Кроме того, мы объясняли, кто может получить ваучер на обучение в целом и что для этого нужно сделать.

Читайте также о ветеранской политике по-новому - какие 11 важных для защитников Украины решений принял в конце августа Кабинет министров.

