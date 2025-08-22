Ветеранська політика по-новому? Які важливі зміни для захисників ухвалив Кабмін
Сьогодні, 22 серпня, Кабінет міністрів України присвятив окреме засідання питанням ветеранської політики. Було схвалено 11 відповідних рішень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Telegram.
Що саме зміниться для захисників України
"Сьогодні ми зробили крок назустріч нашим захисникам і захисницям. Присвятили окреме засідання уряду питанням ветеранської політики та ухвалили 11 рішень", - повідомила очільниця Кабміну.
Перш за все, було схвалено законопроект про основи державної ветеранської політики, який:
- визначає статуси ветеранів і їхніх родин;
- гарантує підтримку - медичну, освітню, соціальну, правову.
"Передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам'яті загиблих", - додала прем'єр-міністр.
Уточнюється, що всі наявні пільги та документи - залишаються чинними.
Було підтримано також законопроект про людей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
"Восени очікуємо ухвалення цих законопроектів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України", - наголосила Свириденко.
Уряд ухвалив 11 рішень щодо ветеранської політики (скриншот: t.me/svyrydenkoy)
Ще один важливий блок питань на засіданні Кабміну, - медичні послуги.
Так, було затверджено запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір.
"Також спрощуємо доступ до засобів реабілітації - крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів", - додала очільниця уряду.
Тим часом іноземні військові, які воюють або воювали у складі Збройних сил України, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування.
Для захисників, які втратили зір, запустять програму адаптації (скриншот: t.me/svyrydenkoy)
Крім того, окремо було вирішено, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки:
- для ветеранів;
- для людей з інвалідністю внаслідок війни.
"Рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе", - підсумувала Свириденко.
Держава компенсуватиме ветеранам 50% автоцивілки (скриншот: t.me/svyrydenkoy)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поняття "ветеран війни" та "учасник бойових дій" - не одне й те саме. Тож важливо розуміти, у чому відмінність цих статусів і де більше пільг.
Крім того, ми пояснювали, як ветеранам компенсувати витрати на оренду житла і що змінилось у порядку отримання виплат.
Читайте також про працевлаштування ветеранів в Україні - що захисникам пропонують влада та бізнес.