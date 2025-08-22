Ветеранська політика по-новому? Які важливі зміни для захисників ухвалив Кабмін

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Telegram.

"Рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе", - підсумувала Свириденко.

Крім того, окремо було вирішено, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки :

Тим часом іноземні військові , які воюють або воювали у складі Збройних сил України, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування .

"Також спрощуємо доступ до засобів реабілітації - крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів", - додала очільниця уряду.

Так, було затверджено запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір .

Ще один важливий блок питань на засіданні Кабміну, - медичні послуги.

"Восени очікуємо ухвалення цих законопроектів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України", - наголосила Свириденко.

Було підтримано також законопроект про людей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Перш за все, було схвалено законопроект про основи державної ветеранської політики , який:

"Сьогодні ми зробили крок назустріч нашим захисникам і захисницям. Присвятили окреме засідання уряду питанням ветеранської політики та ухвалили 11 рішень", - повідомила очільниця Кабміну.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поняття "ветеран війни" та "учасник бойових дій" - не одне й те саме. Тож важливо розуміти, у чому відмінність цих статусів і де більше пільг.

Крім того, ми пояснювали, як ветеранам компенсувати витрати на оренду житла і що змінилось у порядку отримання виплат.

Читайте також про працевлаштування ветеранів в Україні - що захисникам пропонують влада та бізнес.