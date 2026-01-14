МОН визначило графік НМТ-2026: які предмети та коли складатимуть абітурієнти
Міністерство освіти і науки України затвердило дати проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році. Відповідний наказ уже зареєстровано в Міністерстві юстиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.ua".
Коли проходитиме НМТ у 2026 році
Основна сесія національного мультипредметного тесту для вступу до закладів вищої освіти відбудеться з 20 травня до 25 червня 2026 року.
Додаткову сесію НМТ заплановано на період з 17 до 24 липня.
Які предмети складатимуть вступники
Під час тестування учасники виконуватимуть завдання з чотирьох предметів. Три з них є обов’язковими для всіх вступників:
- українська мова;
- математика;
- історія України.
Четвертий предмет учасник обирає самостійно з такого переліку:
- українська література;
- географія;
- біологія;
- хімія;
- фізика;
- іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська).
Формат тестування
Формат проведення НМТ у 2026 році залишається без змін. Спочатку протягом 120 хвилин учасники виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після 20-хвилинної перерви тестування продовжиться ще 120 хвилин - з історії України та предмета за вибором.
