МОН визначило графік НМТ-2026: які предмети та коли складатимуть абітурієнти

Середа 14 січня 2026 20:19
МОН визначило графік НМТ-2026: які предмети та коли складатимуть абітурієнти Фото: В Україні визначили дати НМТ-2026
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство освіти і науки України затвердило дати проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році. Відповідний наказ уже зареєстровано в Міністерстві юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.ua".

Коли проходитиме НМТ у 2026 році

Основна сесія національного мультипредметного тесту для вступу до закладів вищої освіти відбудеться з 20 травня до 25 червня 2026 року.

Додаткову сесію НМТ заплановано на період з 17 до 24 липня.

Які предмети складатимуть вступники

Під час тестування учасники виконуватимуть завдання з чотирьох предметів. Три з них є обов’язковими для всіх вступників:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України.

Четвертий предмет учасник обирає самостійно з такого переліку:

  • українська література;
  • географія;
  • біологія;
  • хімія;
  • фізика;
  • іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська).

Формат тестування

Формат проведення НМТ у 2026 році залишається без змін. Спочатку протягом 120 хвилин учасники виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після 20-хвилинної перерви тестування продовжиться ще 120 хвилин - з історії України та предмета за вибором.

Раніше РБК-Україна розповідало про нові правила вступу до українських вишів у 2026 році, які МОН винесло на громадське обговорення. Документ визначає умови вступної кампанії: формат НМТ, підвищення порогових балів, нові вимоги для бюджету, посилення ролі творчих конкурсів, правила для пільговиків, кількість заяв, ключові дати зарахування та можливість отримання державних грантів для контрактників.

Також ми писали про плани МОН у 2026 році спростити вступ до українських вишів для випускників, які навчалися за кордоном. Пропонують зараховувати результати національних випускних іспитів країн ЄС замість НМТ, а рішення про їх визнання ухвалюватимуть приймальні комісії університетів.

