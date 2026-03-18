Поступление в магистратуру и аспирантуру: какими будут вступительные экзамены в 2026 году

Для поступления в магистратуру и аспирантуру в 2026 году абитуриенты должны сдать единый вступительный экзамен, состоящий из логического блока и иностранного языка. УЦОКО уже утвердил временные лимиты, количество заданий и схему начисления баллов для каждого этапа тестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное: Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) является обязательным для всех поступающих независимо от формы обучения и специальности.

Блок "ТЗНК": структура и баллы

Тест общей учебной компетентности содержит вербально-коммуникативный и логико-аналитический компоненты. Всего в блоке 27 заданий:

4 задания на заполнение пропусков в микротекстах (всего 10 подзаданий);

23 задания с выбором одного правильного ответа.

За каждый правильный ответ и каждый заполненный пропуск начисляется по 1 баллу. Максимально за этот блок можно получить 33 тестовых балла. Ориентировочное время на выполнение - 75 минут.



Как будет проходить ЕВЭ в 2026 году (инфографика: УЦОКО)

Блок "Иностранный язык"

Поступающий выбирает один из четырех языков: английский, немецкий, французский или испанский. Тест состоит из частей "Чтение" и "Использование языка" и содержит 30 заданий:

6 заданий на установление соответствия (логические пары);

5 заданий с выбором одного правильного ответа;

19 заданий на заполнение пропусков в тексте.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальный результат - 30 баллов. На этот блок отведено 45 минут.

Подготовка к экзамену

Для подготовки к ТЗНК абитуриентам советуют посмотреть тематическое видео на официальном YouTube-канале УЦОКО, где разъяснены особенности выполнения логических и вербальных заданий.

Также для ознакомления со структурой экзамена УЦОКО рекомендует использовать демонстрационные варианты и экзаменационные работы прошлых лет, размещенные в рубриках "Подготовка к ЕВЭ/ЕПВИ" и "Подготовка к ЕВЭ/ЕВИ".