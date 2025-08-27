Вступ до магістратури у 2025 році: найскладнішим предметом став "Облік і фінанси"

Які результати показали вступники

Повідомляється, що із понад 3400 учасників тесту з "Обліку і фінансів" лише 231 абітурієнт отримав понад 150 балів. Це становить менше 7% від загальної кількості.

Натомість найкраще учасники впоралися з іспитом із "Мовознавства". Із 4238 вступників понад 150 балів отримали 2277 осіб - 54%.

Трохи нижчі результати показали абітурієнти з історії мистецтва, політології та міжнародних відносин - там понад 150 балів отримали менше половини учасників.

Зазначимо, єдине фахове вступне випробування є обов’язковим для вступу в магістратуру і визначає готовність абітурієнтів до навчання на магістерських програмах.