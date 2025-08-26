Електронні кабінети та Вступ-2025 не працюватимуть до 28 серпня: у МОН назвали причину
Сьогодні, 26 серпня, через підготовку алгоритму розміщення державного та регіонального замовлення на магістратуру тимчасово не працюватимуть електронні кабінети вступників, система ЄДЕБО та сайт Вступ-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
26 серпня о 16:00 за київським часом розпочнеться підготовка алгоритму для адресного розміщення державного та регіонального замовлення на магістратуру. У цей час тимчасово обмежено доступ до електронних кабінетів вступників, системи ЄДЕБО та сайту Вступ-2025.
Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, сервіси запрацюють після завершення розміщення рекомендацій - не пізніше 28 серпня. Цьогоріч у системі створено понад 100 тис. електронних кабінетів та подано 204 337 заяв.
Список рекомендованих на бюджет буде оприлюднено до 28 серпня включно. Вступник може отримати лише одну бюджетну рекомендацію. Підтвердити вибір місця навчання необхідно до 18:00 30 серпня, зарахування на бюджет триватиме до 1 вересня. З 1 вересня розпочнеться формування рекомендацій на контракт, зарахування на який триватиме до 30 вересня.
Додатковий набір на контракт у закладах освіти можливий до 20 жовтня.
