Поступление в магистратуру в 2025 году: самым сложным предметом стал "Учет и финансы"

Какие результаты показали поступающие

Сообщается, что из более 3400 участников теста по "Учету и финансам" только 231 абитуриент получил более 150 баллов. Это составляет менее 7% от общего количества.

Зато лучше всего участники справились с экзаменом по "Языкознанию". Из 4238 поступающих более 150 баллов получили 2277 человек - 54%.

Чуть ниже результаты показали абитуриенты по истории искусства, политологии и международным отношениям - там более 150 баллов получили менее половины участников.

Отметим, единый вступительный экзамен является обязательным для поступления в магистратуру и определяет готовность абитуриентов к обучению на магистерских программах.