Вступ без конкурсу? У 2029 році в Україні різко поменшає абітурієнтів

У 2029 році вступати до закладів вищої освіти в Україні зможуть лише випускники пілотних академічних ліцеїв, кількість яких становитиме близько 15 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової під час вебінару DECIDE.
За словами Кузьмичової, участь шкіл у пілотуванні мережі академічних ліцеїв має ключову перевагу саме для майбутніх вступників.
Якщо нині зі шкіл щороку випускається близько 200 тисяч учнів, то у 2029 році випускниками стануть лише ті діти, які з 1 вересня навчатимуться у 10 класах пілотних ліцеїв. Їхня загальна кількість не перевищуватиме 15 тисяч.
Посадовиця наголосила, що така модель змінює саму логіку вступної кампанії.
"Це означатиме обернену конкуренцію: за цих випускників будуть конкурувати заклади вищої освіти", - зазначила Кузьмичова.
Вона також нагадала, що донабір шкіл до пілотної мережі академічних ліцеїв триває до 4 лютого.
Раніше РБК-Україна писало, що реформа старшої школи - це спроба змінити підхід до навчання у 10-12 класах і відійти від моделі, коли учні одночасно тягнуть десятки предметів, часто не розуміючи, навіщо вони їм потрібні. Вона є частиною "Нової української школи" і вже переходить від ідеї до практики - МОН затвердило Типову освітню програму, за якою працюватиме старша профільна школа.
Після 9 класу старшокласники навчатимуться у профільній школі, де зможуть обрати напрям відповідно до інтересів і майбутньої професії - гуманітарний, мовний або STEM. Саме профіль визначатиме основні предмети, тоді як частину курсів учень зможе обирати самостійно, навіть поза своїм напрямом. Це має зробити навчання більш усвідомленим і корисним.
Важлива зміна - суттєве скорочення кількості обов’язкових предметів. Якщо раніше їх могло бути до 14, то у 12 класі залишиться лише 5-8. Частину дисциплін об’єднають в інтегровані курси, щоб уникнути дублювання тем. Навчання поділять на два етапи: у 10 класі - адаптаційний період із можливістю змінити профіль, у 11-12 класах - поглиблене профільне навчання.
Водночас МОН підкреслює, що базові предмети залишаються для всіх: українська мова і література, історія та громадянська освіта, математика, іноземні мови, фізкультура та "Захист України". Природничі науки також не зникають і будуть обов’язковими щонайменше у 10-11 класах.
Окрему роль у реформі відіграватимуть академічні ліцеї, де навчатимуться лише старшокласники. Початкові школи й гімназії (1-9 класи) залишаються, їх не закривають, а лише змінюють формат. Держава вже інвестує значні кошти в обладнання кабінетів і STEM-лабораторій.