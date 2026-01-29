Поступление без конкурса? В 2029 году в Украине резко уменьшится количество абитуриентов

По словам Кузьмичевой, участие школ в пилотировании сети академических лицеев имеет ключевое преимущество именно для будущих абитуриентов.

Если сейчас из школ ежегодно выпускается около 200 тысяч учеников, то в 2029 году выпускниками станут только те дети, которые с 1 сентября будут учиться в 10 классах пилотных лицеев. Их общее количество не будет превышать 15 тысяч.

Чиновница подчеркнула, что такая модель меняет саму логику вступительной кампании.

"Это будет означать обратную конкуренцию: за этих выпускников будут конкурировать высшие учебные заведения", - отметила Кузьмичева.

Она также напомнила, что донабор школ в пилотную сеть академических лицеев продолжается до 4 февраля.