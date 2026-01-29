Вступ без конкурсу? У 2029 році в Україні різко поменшає абітурієнтів

У 2029 році вступати до закладів вищої освіти в Україні зможуть лише випускники пілотних академічних ліцеїв, кількість яких становитиме близько 15 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової під час вебінару DECIDE .

За словами Кузьмичової, участь шкіл у пілотуванні мережі академічних ліцеїв має ключову перевагу саме для майбутніх вступників.

Якщо нині зі шкіл щороку випускається близько 200 тисяч учнів, то у 2029 році випускниками стануть лише ті діти, які з 1 вересня навчатимуться у 10 класах пілотних ліцеїв. Їхня загальна кількість не перевищуватиме 15 тисяч.

Посадовиця наголосила, що така модель змінює саму логіку вступної кампанії.

"Це означатиме обернену конкуренцію: за цих випускників будуть конкурувати заклади вищої освіти", - зазначила Кузьмичова.

Вона також нагадала, що донабір шкіл до пілотної мережі академічних ліцеїв триває до 4 лютого.