ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Поступление без конкурса? В 2029 году в Украине резко уменьшится количество абитуриентов

Четверг 29 января 2026 12:13
UA EN RU
Поступление без конкурса? В 2029 году в Украине резко уменьшится количество абитуриентов Фото: В 2029 году в Украине резко уменьшится количество абитуриентов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2029 году поступать в учреждения высшего образования в Украине смогут только выпускники пилотных академических лицеев, количество которых составит около 15 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой во время вебинара DECIDE.

По словам Кузьмичевой, участие школ в пилотировании сети академических лицеев имеет ключевое преимущество именно для будущих абитуриентов.

Если сейчас из школ ежегодно выпускается около 200 тысяч учеников, то в 2029 году выпускниками станут только те дети, которые с 1 сентября будут учиться в 10 классах пилотных лицеев. Их общее количество не будет превышать 15 тысяч.

Чиновница подчеркнула, что такая модель меняет саму логику вступительной кампании.

"Это будет означать обратную конкуренцию: за этих выпускников будут конкурировать высшие учебные заведения", - отметила Кузьмичева.

Она также напомнила, что донабор школ в пилотную сеть академических лицеев продолжается до 4 февраля.

Что предусматривает реформа старшей школы

Ранее РБК-Украина писало, что реформа старшей школы - это попытка изменить подход к обучению в 10-12 классах и отойти от модели, когда ученики одновременно тянут десятки предметов, часто не понимая, зачем они им нужны. Она является частью "Новой украинской школы" и уже переходит от идеи к практике - МОН утвердило Типовую образовательную программу, по которой будет работать старшая профильная школа.

После 9 класса старшеклассники будут учиться в профильной школе, где смогут выбрать направление в соответствии с интересами и будущей профессией - гуманитарное, языковое или STEM. Именно профиль будет определять основные предметы, тогда как часть курсов ученик сможет выбирать самостоятельно, даже вне своего направления. Это должно сделать обучение более осознанным и полезным.

Важное изменение - существенное сокращение количества обязательных предметов. Если раньше их могло быть до 14, то в 12 классе останется только 5-8. Часть дисциплин объединят в интегрированные курсы, чтобы избежать дублирования тем. Обучение поделят на два этапа: в 10 классе - адаптационный период с возможностью сменить профиль, в 11-12 классах - углубленное профильное обучение.

В то же время МОН подчеркивает, что базовые предметы остаются для всех: украинский язык и литература, история и гражданское образование, математика, иностранные языки, физкультура и "Защита Украины". Естественные науки также не исчезают и будут обязательными как минимум в 10-11 классах.

Отдельную роль в реформе будут играть академические лицеи, где будут учиться только старшеклассники. Начальные школы и гимназии (1-9 классы) остаются, их не закрывают, а лишь меняют формат. Государство уже инвестирует значительные средства в оборудование кабинетов и STEM-лабораторий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
Рубио назвал ключевое разногласие Украины и РФ, которое "очень сложно" преодолеть
Рубио назвал ключевое разногласие Украины и РФ, которое "очень сложно" преодолеть
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве