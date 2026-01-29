Поступление без конкурса? В 2029 году в Украине резко уменьшится количество абитуриентов
В 2029 году поступать в учреждения высшего образования в Украине смогут только выпускники пилотных академических лицеев, количество которых составит около 15 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой во время вебинара DECIDE.
По словам Кузьмичевой, участие школ в пилотировании сети академических лицеев имеет ключевое преимущество именно для будущих абитуриентов.
Если сейчас из школ ежегодно выпускается около 200 тысяч учеников, то в 2029 году выпускниками станут только те дети, которые с 1 сентября будут учиться в 10 классах пилотных лицеев. Их общее количество не будет превышать 15 тысяч.
Чиновница подчеркнула, что такая модель меняет саму логику вступительной кампании.
"Это будет означать обратную конкуренцию: за этих выпускников будут конкурировать высшие учебные заведения", - отметила Кузьмичева.
Она также напомнила, что донабор школ в пилотную сеть академических лицеев продолжается до 4 февраля.
Что предусматривает реформа старшей школы
Ранее РБК-Украина писало, что реформа старшей школы - это попытка изменить подход к обучению в 10-12 классах и отойти от модели, когда ученики одновременно тянут десятки предметов, часто не понимая, зачем они им нужны. Она является частью "Новой украинской школы" и уже переходит от идеи к практике - МОН утвердило Типовую образовательную программу, по которой будет работать старшая профильная школа.
После 9 класса старшеклассники будут учиться в профильной школе, где смогут выбрать направление в соответствии с интересами и будущей профессией - гуманитарное, языковое или STEM. Именно профиль будет определять основные предметы, тогда как часть курсов ученик сможет выбирать самостоятельно, даже вне своего направления. Это должно сделать обучение более осознанным и полезным.
Важное изменение - существенное сокращение количества обязательных предметов. Если раньше их могло быть до 14, то в 12 классе останется только 5-8. Часть дисциплин объединят в интегрированные курсы, чтобы избежать дублирования тем. Обучение поделят на два этапа: в 10 классе - адаптационный период с возможностью сменить профиль, в 11-12 классах - углубленное профильное обучение.
В то же время МОН подчеркивает, что базовые предметы остаются для всех: украинский язык и литература, история и гражданское образование, математика, иностранные языки, физкультура и "Защита Украины". Естественные науки также не исчезают и будут обязательными как минимум в 10-11 классах.
Отдельную роль в реформе будут играть академические лицеи, где будут учиться только старшеклассники. Начальные школы и гимназии (1-9 классы) остаются, их не закрывают, а лишь меняют формат. Государство уже инвестирует значительные средства в оборудование кабинетов и STEM-лабораторий.